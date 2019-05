Prostituce na střední. Ve Francii se jí věnuje stále více nezletilých dívek

Sedmnáctiletá Julia se prodávala o víkendech, o školních prázdninách nebo ve středu odpoledne, když neměla školu. Jak se to v takových případech často stává, zamilovala se do jednoho chlapce, který jí hned nabídl, že jí bude dělat „ochranu“. Vyhledával klienty, stanovil ceny - 100 eur (2570 Kč) za hodinu a 50 eur (1280 Kč) za půl hodiny. O výdělek se dělili.

Proč s tím souhlasila? Jaké to je vystřídat pět zákazníků za jedno odpoledne? „Na to se těžko odpovídá,“ řekla studentka vyšetřovatelům poté, co dvojice byla zadržena. „Někdy to probíhalo dobře, někdy jsem myslela jen na to, že čas ubíhá a že si vydělám peníze,“ uvedla.

Na rozdíl od Julie, která žije u rodičů, většina prodávajících se mladistvých ve věku čtrnáct až osmnáct let nechodí do školy, nebydlí u rodičů nebo je na útěku.

To je případ Pauliny, která přišla v sedmnácti letech sama do Paříže. „Měla jsem kamarádku, která to dělala s pasákem, představila mi ho,“ vysvětluje.

Popisuje malé sítě drobných delikventů, seznamování na sociálních sítích, „programy“ dívek, které si vzájemně vyměňují, a také chlapce, kteří testují „pracovnice“. Starají se o inzeráty, zákazníky, rezervace hotelů a o „bezpečnost“ z koupelny. Překupníci zaopatřují drogy a alkohol pro dívky.

Pauline o zákaznících říká, že jsou to různí muži, od mladíků po úředníky v kravatě. Dívky jsou často mnohem mladší než ona. „Lepí si umělé řasy a nanášejí na sebe vrstvu make-upu, aby nebylo vidět, že jim je teprve třináct let,“ prozrazuje.

Chloé pravidelně utíkala z domova, než se ve čtrnácti letech seznámila s dívkou, která jí slíbila „hromadu peněz“. Chloé svědčila před soudem v Créteil na předměstí Paříže. Malá blondýnka v legínách a teniskách s dětským výrazem v obličeji měla strach ze soudců stejně jako z otce. Ten ji načapal v jednom hotelu, když se vydával za zákazníka.

Prostituce mladistvých v posledních letech povážlivě vzrostla, vysvětluje Raphaëlle Wachová, referentka při prokuratuře v Créteil, která nyní projednává třicítku takových případů.

V oblasti Paříže se od července 2016 do konce loňského roku uskutečnilo nejméně 145 vyšetřování. „Je to jen vrchní část ledovce,“ zdůrazňuje Lorraine Questiauxová z Hnutí hnízdo, které bojuje proti prostituci a pranýřuje chybějící oficiální údaje o této kriminalitě.

Hnízdo odhadovalo celkový počet prostitutek ve Francii na 37 000 v roce 2015. Sdružení proti prostituci dětí uvádí, že v roce 2013 bylo v zemi 5 000 až 8 000 mladistvých prostitutek.

Pro některé dívky je prostituce cosi banálního i přitažlivého. Raphaëlle Wachová hovoří o fenoménu Zahia podle jména bývalé prostitutky, která se proslavila tím, že se stala v roce 2009 "dárkem k narozeninám“ pro fotbalistu Francka Ribéryho. Pak se pustila do navrhování luxusního prádla. Pro dívky je vzorem úspěšné ženy.

Když se Pauliny zeptáme, jak může takhle žít, pokrčí rameny: „Jde to... Zvyknete si na to. Jsou to snadno vydělané peníze. Za jeden den si můžete vydělat 500 eur (12 850 korun) a druhý den odpočíváte,“ říká.