Erotika jako byznys. Majitel klubu vzpomíná, jak se trh za 30 let proměnil

Víte, že v prostorách Lotosu bývala před rokem 1989 sauna? Proč jste se tehdy rozhodl prostory předělat na erotický klub?

Samozřejmě že o sauně vím. Koupil jsem ji. Vezměte si ale naši tehdejší situaci. V malé privatizaci vydražíte takový podnik, provoz. Nevíte úplně, co s tím. Než aby tady člověk stál a hlídal, kolik lidí zaplatilo, a kolik ne, raději se rozhodne prostory využít jinak. A proč erotické služby? Na začátku devadesátých let po nich byl ve společnosti obrovský hlad. Bylo to něco nového, dříve zakázaného. A jak víte, zakázané ovoce chutná nejlépe. Prostě to bylo sexy a výnosné.

Nejsme úplně kompatibilní. Podívejte se třeba na pornofilmy. V nich obvykle „velký černý“ „nakládá“ „malé bílé“. Ne obráceně. Igor Salomon majitel erotického klubu Lotos