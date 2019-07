Portugalsko bojuje s rozsáhlými lesními požáry, v akci je přes tisíc hasičů

Na 1100 hasičů bojuje s požárem lesního porostu v horské oblasti nedaleko města Castelo Branco. Dnes by jim měla na pomoc dorazit i armáda.

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa na stránkách svého úřadu poděkoval všem, kteří do boje s ohněm vyrazili.



Portugalská televize RTP na svých stránkách v neděli ráno uvedla, že příčina požárů není jasná. Místní úřady ale podle ní mají podezření na žhařství. Tři z požárů totiž vypukly v sobotu téměř ve stejnou dobu.

Už ve čtvrtek varovaly mísní úřady před zvýšeným nebezpečím požárů kvůli suchu a vysokým teplotám, očekávaným o víkendu.

Zhruba ve stejném regionu vypukly tragické lesní požáry v červnu 2017, kdy si během několika dnů vyžádaly stovku obětí. V říjnu téhož roku zemřela při požárech v centrální a severní části země padesátka lidí.

RURAL FIRES AT CASTELO BRANCO Safe Communities is providing in English regular updates on the major fires which broke out on 20th July. Over 1000 firefighters mobilised. Please follow https://t.co/7Rsr3a0xfU pic.twitter.com/5r2xSwwgPm