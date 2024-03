Co by se tak mohlo pokazit? žertoval šéf ponorky. Za pár měsíců v Titanu zemřel

Šéf společnosti OceanGate Stockton Rush pronesl vtípek o možných problémech s ponorkou, když 9. února 2023 hovořil s rozhlasovou stanicí St John’s Radio o své nadcházející cestě k vraku Titanicu. Vyplývá to ze zvukového záznamu, jež se znovu objevil v novém dokumentárním filmu stanice Channel 5 Minuta po minutě: The Titan Sub Disaster.

„Pro mnohé je to strašidelné,“ řekl o těch, kteří by se na takovou cestu báli vydat. „Když jsem dole a řídím ponorku, je to pro mě jiný zážitek... Vstřebám to, až když se dostanu na povrch,“ uvedl tehdy Rush, jenž v ponorce o několik měsíců později zahynul.

V rozhlasovém pořadu se Stockton chlubil podmořskými pohledy ze čtyřmístné ponorky Titan. Popisoval krásu mořského života a ohromující pohled na vrak Titanicu, který se nachází na mořském dně v hloubce přibližně 3 800 metrů pod hladinou.

Vychvaloval také specifikace Titanu a ujišťoval posluchače, že ponorka nepodlehne obrovskému tlaku pod hladinou Atlantiku.

„Ohrožujete životy svých klientů“

„Klíčovým prvkem každé ponorky je tlaková nádoba: to, v čem se nacházíte. Takže jsme strávili hodně času s NASA a Boeingem a všemi ostatními, abychom se ujistili, že se to nezhroutí,“ řekl v pořadu Rush.

Navzdory svým pochvalným prohlášením byl Rush předmětem kontroly kvůli údajnému ignorování závažných bezpečnostních problémů týkajících se jeho ponorky a jejích turistických plaveb na Titanic.

V sérii e-mailů, které prověřila BBC, Rob McCallum, konzultant společnosti OceanGate, sdělil šéfovi společnosti Stocktonu Rushovi, že ohrožuje životy svých klientů tím, že nenechal svou ponorku certifikovat externími třetími stranami.

Co je imploze? Imploze je opakem exploze. Je to jev, při kterém se těleso, objekt nebo hmota zbortí do vlastního objemu, nebo je jeho integrita porušena vyšším tlakem prostředí, ve kterém se nachází. Princip imploze je také využit při odpalu plutoniové bomby, kdy je plutonium obaleno výbušninou a při její detonaci stlačováno dovnitř až do zahájení řetězové jaderné reakce. Zdroj: Wikipedie

Mnoho odborníků na hlubinné potápění a vedoucích pracovníků v oboru rovněž zaslalo společnosti OceanGate varování, v němž označili Titan za „experimentální“ plavidlo a vyzvali ho, aby se už s dalšími návštěvami k Titanicu nevypravoval.

Nepodložené výroky a osobní urážky

Rush se však varování vysmál, označil je za „nepodložené výkřiky“ a „osobní urážku“. Ale plavba, která se uskutečnila 18. června 2023, skončila tragicky. Po pouhé hodině a 45 minutách ponoru Titan implodoval a všech pět cestujících okamžitě zemřelo.

Mezi cestujícími byli kromě Rushe také 77letý francouzský odborník na Titanic Paul-Henri Nargeolet, 58letý britský miliardář Hamish Harding, 48letý významný pákistánský podnikatel Shahzada Dawood a jeho 19letý syn Sulaiman Dawood.

Před očekávaným veřejným slyšením o incidentu úředníci stále vyšetřují důkazy získané při záchranných misích a obvinění vznesená proti společnosti OceanGate.

Po Stocktonově smrti společnost OceanGate uvedla, že pozastavuje „veškeré průzkumné a komerční operace“ a uzavírá své webové stránky a stránky na sociálních sítích.