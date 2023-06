Polský ministr po střelbě ve Švédsku strašil migranty. Jenže zadrželi Poláka

Šéf strany Suverénní Polsko na incident upozornil na sociálních sítích v době, kdy v případu nebyl nikdo zadržen. „Nedovolíme, aby se polská města změnila ve válečné zóny nebo ghetta plná agresivních, kulturně cizích a nepřátelských skupin. Nedopustíme, aby se naše matky, manželky a dcery bály samy vycházet ze svých domovů,“ napsal Ziobro na Twitteru.

Dodal, že Polsko je a zůstane bezpečné. „Nebudeme souhlasit s žádným nuceným přemisťováním přistěhovalců. Poláci přijali miliony Ukrajinců, kteří utekli před válkou, a jsme to my, kdo může Západ naučit, co znamená být křesťanským národem pomáhajícím druhým v nouzi,“ doplnil.

Polská agentura PAP ale následně zveřejnila informaci, že švédská policie v souvislosti se střelbou zadržela dva devatenáctileté muže, Milosze O. z Polska a Kurda Ronnieho D.

Zadržený Polák byl podle serveru Gazeta.pl už v minulosti trestán za loupež a napadení. Také druhý podezřelý byl podle serveru v minulosti trestaný za drobné drogové delikty. Oba mladíci vinu odmítli.

K incidentu došlo na u nákupního centra na jihu Stockholmu. Během incidentu se ozvalo asi 20 výstřelů z automatických zbraní. Na místě zemřel patnáctiletý chlapec, v pondělí pak v nemocnici podlehl zraněním i pětačtyřicetiletý muž. Další patnáctiletý mladík a pětašedesátiletá žena jsou stále v péči lékařů.