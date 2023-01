Polsko pořídí dalších 116 tanků Abrams. Pošle je na východ jako odstrašení

„Tanky pojedou na východ naší země, aby účinně odradily agresora. Děkujeme za naši polsko-americkou spolupráci, jejímž výsledkem je, že polští tankisté již cvičí na tancích Abrams v Biedrusku, takže budou moci plynule převzít své povinnosti ohledně použití tanků Abrams, které zde budou dodány 1. varšavské obrněné brigádě,“ uvedl místopředseda vlády a ministr obrany Mariusz Błaszczak.

Zakázka je první etapou projektu, která zahrnuje také značné množství moderních typů ostré i cvičné munice. Polsko nakoupí také podkaliberní protipancéřovou a víceúčelovou programovatelnou munici.

Celková hodnota vojenské techniky, která bude dodána do roku 2024, je zhruba 1,4 miliardy dolarů, tedy v přepočtu 32 miliard korun, z čehož téměř 200 milionů dolarů tvoří americká pomoc poskytnutá Polsku.

M1 Abrams Existují tři hlavní varianty Abramsu - M1, M1A1 a M1A2, přičemž každá nová verze přináší vylepšení výzbroje, ochrany a elektroniky. Další vylepšení přinesla verze M1A2C a D (dříve označovaná jako M1A2 System Enhancement Package verze 3 nebo SEPv3), šlo o kompozitní pancéřování, lepší optiku, digitální systémy a širší spektrum munice. Tank je vybaven 120mm kanonem spřaženým s kulometem M240 (7,62×51 mm), dosahuje rychlosti téměř 60km/h s dojezdem na zpevněné komunikaci 465 km.

Získané repasované tanky M1A1 Abrams se vedle 250 nejmodernějších tanků M1A2 SEP v.3 Abrams nasmlouvaných v dubnu 2022 stanou součástí vybavení 18. mechanizované divize.

Kontrakt v ceně 4,75 miliardy dolarů (téměř 108 miliard korun) spolu s doprovodným vybavením, včetně 26 vyprošťovacích vozidel M88A2 Hercules a 17 mostních souprav M1074, obsahuje dále výcvikový a logistický balíček a dodávku munice.

Dodávky tanků M1A2 SEP v.3 se uskuteční v letech 2025-2026. Termíny dodání prvních vozidel budou podle možností urychleny.

Armáda Spojených států v loňském roce přesunula do Polska 28 tanků M1A2 SEP v.2 Abrams spolu s instruktory pro výcvik polských posádek v rámci Abrams Academy zahájené ve výcvikovém středisku pozemních sil v Poznaňi.

Patnáct „českých“ leopardů

Novinky ve výzbroji mají také Češi. Armáda získala loni z Německa první z patnácti tanků Leopard 2A4 jako náhradu za vojenskou techniku poskytnutou Ukrajině.

„Když jsem po nástupu do funkce navštívila vojáky v Hranicích či Žatci, ujišťovala jsem je, že tato vláda má modernizaci armády jako prioritu. Ale nevím, jestli mi věřili, protože to od ministrů obrany slýchávali dlouhé roky. Tady vidíte první vlaštovku, další budou následovat,“ ubezpečila při přebírání techniky ministryně obrany Jana Černochová.

Vojáci v prosinci loňského roku v Přáslavicích převzali první tank Leopard 2A4, které Česko získalo darem od Německa. Ministryně obrany Jana Černochová převzala symbolický klíč od tanku od německého státního tajemníka obrany Benedikta Zimmera

Německou pomoc při nahrazení techniky dohodli na začátku května 2022 s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala. Součástí dodávky bude kromě tanků (14 bojových a jednoho vyprošťovacího) i počáteční balík náhradních dílů, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, jež zahrnuje právě i výcvik českých vojáků.

Zbývajících 13 bojových tanků by mělo být k 73. tankovému praporu do Přáslavic dodáno do konce tohoto roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024. Plně funkční stroje původně využívala švýcarská a německá armáda.