V Nizozemsku si lidé nově nesmí zahalit tvář v MHD, na úřadě či ve škole

Na podzim si připomeneme třicet let svobody. Jeden ze čtenářů iDNES.cz může toto výročí oslavit na...

Hrozí Liga mistrů bez českých fotbalistů. Naději drží Slavia

Věřte nebo ne, od roku 1994 se to nikdy nestalo. Za pětadvacet let český fotbal nezažil, že by...