Zahalování zakázala první muslimská země. Tunisko se brání útokům islamistů

Premiér nařízení přijal poté, co se v Tunisu zabil odpálením pásu sebevražedného atentátníka hledaný džihádista. Byla to třetí podobná událost v tuniském hlavním městě za několik dnů. Ke všem třem incidentům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS).

Tunisko je nyní v citlivém období, zemi především čekají na podzim volby. Kromě toho vrcholí turistická sezona, od níž si místní slibují, že přiláká rekordní počet zahraničních návštěvníků.

Během prvních dvou útoků, které se odehrály koncem května v tuniském hlavním městě, došlo k explozím, které zabily policistu a dalších osm lidí zranily. Jeden ze zraněních v pátek v nemocnici zemřel.

První z útočníků se vyhodil do vzduchu u policejního auta na třídě Charlese de Gaulla, která prochází centrem města. Podle výpovědí svědků byla slyšet hlasitá exploze, právě výbuch zabil policistu a dalšího spolu se čtyřmi civilisty zranil. Při druhém útoku na policejní stanici ve čtvrti Al-Kardžání byli zraněni celkem čtyři lidé.

K poslednímu útoku došlo v úterý, odpálil se hledaný džihádista Ajmán Smírí (23). Kromě něj si výbuch výbuch nevyžádal žádnou oběť či zraněné. Policie teroristu po dlouhé honičce obklíčila. Když po něm začala střílet, tak podle zasahujících policistů odpálil pás s výbušninami, který měl na sobě.

Smírí podle místních úřadů naplánoval i dva předchozí útoky.

Oděvy žen (nejen) v muslimských zemích Abája: Dlouhá tunika, která zakrývá celé tělo. Nikáb: Závoj, který zakrývá obličej kromě očí. Bývá často zaměňován s burkou. Burka: Oděv nošený na veřejnosti, který se navléká přes normální oblečení a svléká se až po návratu domů. Hidžáb: Jde o šátek na hlavu. Je základem oděvu každé ženy. Vedou se spory o tom, zda je povinný či nepovinný.



Politickou situaci přitom komplikují nejen útoky, ale i zdravotní stav dvaadevadesátiletého prezidenta Kaída Sibsího, který byl minulý čtvrtek ve vážném zdravotním stavu hospitalizován. V pondělí byl sice propuštěn domů a měl se vrátit do práce, nicméně jeho kancelář podle některých představitelů opozice neposkytuje dostatečné informace o zdravotním stavu hlavy státu. Některá média dokonce spekulovala, že prezident zemřel.

Sibsího smrt by mohla zemi podle agentury AFP uvrhnout do politické nejistoty. Tunisko stále nemá ústavní soud, který by měl v případě předčasného uvolnění prezidentského postu hrát zásadní roli, a hrozí tedy ústavní vakuum.

Tunisku se na rozdíl od řady jiných států, kde se v roce 2011 v rámci takzvaného arabského jara konaly velké protivládní protesty, podařilo přejít k demokracii bez větších násilností. V zemi se však v posledních letech množí útoky islamistů.