Dejme Tálibánu šanci vládnout, řekl britský generál. Veteráni zuří

„Musíme být trpěliví, zklidnit nervy a dát jim šanci vytvořit vládu a ukázat svoji reputaci,“ řekl britský generál v rozhovoru pro BBC. „Je možné, že dnešní Tálibán je jiný než Tálibán, který si lidé pamatují z devadesátých let.“

Carter vyjádřil přesvědčení, že tálibánci jsou v podstatě „venkované“ žijící podle paštunského kmenového kodexu paštunvali. „Nejsou tak represivní. Podívejte se, jak v tuto chvíli vládnou Kábulu. Jsou tu náznaky, že se umoudřili,“ uvedl velitel, který má za sebou nasazení v Afghánistánu či Iráku.

„Pokud jim dáme šanci, tak možná brzy zjistíme, že tento Tálibán je daleko rozumnější. Každopádně musíme mít na paměti, že to rozhodně není homogenní organizace - Tálibán je uskupení různých kmenových figur pocházejících ze všech koutů afghánského venkova,“ dodal.

V jiném rozhovoru pro Sky News pak prohlásil, že Tálibán usiluje o „Afghánistán inkluzivní pro všechny“. „Myslím, že musíme být velice opatrní při používání slova nepřítel, když mluvíme o Tálibánu,“ nabádal moderátora 62letý generál.

Hněv a smutek

Jeho hodnocení islamistického hnutí, které se po neslavném konci západního angažmá v Afghánistánu překvapivě snadno opět chopilo moci, vyvolalo vlnu kritiky.

Známý konzervativní moderátor Andrew Neil prohlásil, že šéf generálního štábu „se připojil k tálibánskému PR týmu“, veteráni afghánského tažení jeho slova označili za bláhová a odtržená od reality.

„Sir Nick Carter toho ví o Afghánistánu asi tolik co princ Harry,“ rozhněval se Trevor Coult, který v zemi pod Hindúkušem absolvoval čtyři turnusy. „Šéf generálního štábu krčí rameny a naprosto popírá to, co se děje v Afghánistánu. Našim vojákům velí blázen!“

„Na základě své skromné vojenské zkušenosti bych řekl, že lidé, na které jsme posledních dvacet let stříleli, jsou naši nepřátelé,“ podotkl na sociálních sítí kousavě další veterán konfliktu.

V Británii od víkendového pádu Kábulu probíhá vzrušená debata o výsledcích západního angažmá v Afghánistánu a chaotické evakuaci metropole. V britském parlamentu ve středu v souvislosti s triumfem Tálibánu padala slova jako potupa, ponížení a katastrofa.

Zatímco na premiéra Borise Johnsona a šéfa diplomacie Dominica Raaba se snášela kritika i ze strany toryů, potlesk si vysloužil emocemi nabitý projev konzervativního poslance Toma Tugendhadta, který má za sebou vojenskou zkušenost z afghánské provincie Hílmand, jedné z bašt Tálibánu.

„Nemusela to být porážka, ale teď to tak zatraceně vypadá,“ prohlásil Tugendhadt, který podle svých slov podobně jako řada veteránů cítí hněv, smutek a vztek. „Je to pocit opuštění. Opustili jsme nejen tu zemi, ale i své obětované přátele. Viděl jsem padnout dobré chlapy a s nimi zmizela část mě i část nás všech,“ dodal.