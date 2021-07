Somálec v Německu ubodal bezdomovce, pak mu ještě uřízl hlavu

Zprávu přinesl list Die Welt. Policie uvedla, že forenzní lékař došel při pitvě k závěru, že oběť nebyla v době stětí už naživu. Podezřelého původem ze Somálska strážníci zadrželi několik hodin po činu a později ho převezli do okresní nemocnice.



Mluvčí místní policie informoval, že zatím není jasné, co útočníka k vraždě motivovalo. Podezřelý zatím odmítá s policií spolupracovat a nevypovídá.

„Předpokládáme, že mezi pachatelem a obětí došlo ke sporu a že se oba muži navzájem znali. Zatím nic nenasvědčuje politickému nebo náboženskému motivu,“ řekl mluvčí listu.

Dodal, že pachatel má za poslední měsíce na svědomí několik krádeží a ublížení na zdraví. V okresní nemocnici ho už dříve jednou ošetřovali.

Starosta Regenu Andreas Kroner kritizoval skutečnost, že odpovědné orgány město o nebezpečnosti podezřelého neinformovaly.

„Poté, co byl poprvé v okresní nemocnici, byl jednoduše poslán zpět k nám, aniž by nám bylo něco řečeno. To je pro mě nesnesitelné,“ uvedl.

O obyvatele útulku pro bezdomovce se podle Kronera po konzultaci s městem staralo několik lidí včetně několika uprchlíků a zaměstnanců místní potravinové banky.

„Nechci si představovat, co se tam všechno mohlo stát. Vyvolává to řadu vzpomínek na případ ve Würzburgu,“ uvedl starosta s odkazem na útok z letošního června, při kterém čtyřiadvacetiletý muž rovněž původem ze Somálska zabil tři lidi a pět dalších vážně zranil. Také v tomto případě žil pachatel na ubytovně pro bezdomovce. Policie ho při zatýkání postřelila.



Kroner hodlá napsat ministerstvu vnitra a kontaktovat Bavorské sdružení měst, aby v takových případech podpořilo lepší dohody mezi úřady.