Česko bude pro Němce od neděle oblastí s mutacemi, vrátí se hraniční kontroly

Rozhodnutí oficiálně oznámil Institut Roberta Kocha, který je správcem seznamu epidemicky rizikových zemí.



Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka k očekávanému zpřísnění režimu pro Česko již ve čtvrtek řekl, že je to pro něj déjà vu. „Připomíná mi to návrat do března roku 2020,“ řekl Kafka v rozhovoru s ČTK. Loni na jaře kvůli pandemii česká vláda k rozčarování Německa uzavřela hranice. „Doufám, že se nám podobně jako loni na jaře podaří postupně dostat se blíže k normálu,“ dodal.

Německo zařadilo Česko na seznam epidemicky rizikových oblastí loni v září, na konci letošního ledna pak hodnocení zpřísnilo a zemi označilo za epidemicky vysoce rizikovou oblast. Ještě další zpřísnění, které začne platit od neděle, znamená, že Česká republika na německém hodnocení dosáhla nejhoršího možného stupně.

O epidemickém hodnocení zahraničních regionů rozhoduje grémium ministerstev zdravotnictví, vnitra a zahraničí, změny na seznamu pak oznamuje epidemiologický Institut Roberta Kocha.



Německý ministr vnitra Horst Seehofer řekl, že o zařazení Česka na kritický seznam požádaly Sasko s Bavorskem. Saský premiér Michael Kretschmer prohlásil, že vzhledem ke stále se zhoršující situaci v Česku a tamnímu výskytu nakažlivější britské mutace musí Sasko zpřísnit podmínky pro české pendlery.



Spolu s Českem je na aktualizovaném německém seznamu i Slovensko a s několika výjimkami i rakouská alpská oblast Tyrolsko.