Němci přísněji kontrolují Čechy, eurokomisařka zavření hranic kritizuje

„Strach z mutací koronaviru je pochopitelný. Ale přesto je pravdou, že se virus nedá zastavit zavřenými hranicemi,“ řekla eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová v rozhovoru pro list Augsburger Allgemeine.

V rozhovoru eurokomisařka bránila také očkovací strategii EU. „Proti mutacím pomáhá důsledné očkování a dodržování hygienických pravidel. Považuji za chybné, že se opět vracíme k Evropě zavřených hranic jako v březnu 2020,“ dodala.

Německo od půlnoci oficiálně obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s Českou republikou a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko, které považuje za oblasti s vysokým výskytem koronavirových mutací.

Zpřísněné epidemické hodnocení Česka ještě více komplikuje cestování mezi oběma zeměmi, za prací tak přes hranice mohou dojíždět jen zdravotníci a další zaměstnanci kritické infrastruktury.

Kritiku EU už v sobotu odmítl německý ministr vnitra Horst Seehofer. „Na hranicích s Českem a Rakouskem bojujeme proti zmutovanému viru. Evropská komise by nás měla podporovat a ne nám lacinými radami házet klacky pod nohy,“ řekl. Podle deníku Bild kritizoval Seehofer Evropskou komisi i kvůli obstarávání vakcín, při kterém podle něj udělala „dost chyb“.

Kyriakidisová však unijní očkovací strategii označila za úspěšnou. Před deseti měsíci podle ní nikdo nevěřil, že se tak rychle vyvine účinná a bezpečná vakcína. „Je tedy nesprávné tvrdit, že jsme udělali jen chyby,“ řekla listu Augsburger Allgemeine.

Podle eurokomisařky bude do konce června k dispozici 300 milionů dávek tří vakcín, které byly dosud schválené pro nouzové použití v EU. „Tento počet se dokonce ještě zvýší, až se k tomu přidá vakcína Johnson&Johnson,“ řekla. „Navzdory překážkám jsme čas nepromarnili,“ zdůraznila kyperská politička.

Saský premiér míní, že kontroly jsou nevyhnutelné

Obnovení kontrol na hranicích s Českou republikou bylo nevyhnutelné. Prohlásil to saský premiér Michael Kretschmer, který vyjádřil velké obavy z dění v Česku poté, co parlament neprodloužil nouzový stav. „Nic jiného nám nezbývá,“ řekl Kretschmer na okraj sobotní piety k připomínce bombardování Drážďan za druhé světové války.

Sasko se dosud podle něj snažilo o to, aby se k českým příhraničním oblastem přistupovalo stejným způsobem jako k těm německým. Uvedl, že pokud by některý německý region hlásil 1 100 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období, jako se děje v okresu Cheb, následovalo by jasné omezení pohybu a další uzavírky obchodů. „Pokud je to na české straně jinak, pak se také my musíme jinak chránit,“ řekl.

„Až do nynějška jsme v posledních týdnech měli společné pochopení. Zdá se ale, že v České republice je to nyní jinak,“ řekl Kretschmer. Zdůraznil, že není možné, aby na jedné straně hranice byly uzavřené školy a obchody a aby byl zásadně omezen život veřejnosti, zatímco na druhé straně začíná „večírek“. Reagoval tak na to, že parlament v Česku neprodloužil nouzový stav, který tak v neděli skončí. „Čelíme extrémní hrozbě,“ dodal.

Kontroly, které Německo formálně obnovilo od půlnoci z noci na neděli, mohou podle spolkového ministra vnitra Seehofera vést ke kolonám, protože policie chce postupovat přísně. „Pokud někdo nebude patřit k těm několika málo výjimkám, vstoupit (do Německa) moci nebude,“ řekl.



„Kontroly také místy povedou k delším čekacím dobám. Spolková policie nebude dopravu pouštět jen mávnutím ruky,“ vysvětlil. Kontrolovat tak chtějí policisté každého.

Do Německa nyní mohou z Česka s negativním testem přicestovat jen němečtí občané a lidé, kteří v zemi žijí. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají pendleři v kritické infrastruktuře, především zdravotníci, a nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě však musí tranzit podložit humanitárními důvody.