Když mohou muslimové, tak my taky. Židé chtějí mít v bundeswehru rabíny

20:52 , aktualizováno 20:52

Židé jsou více než sedmdesát let od konce druhé světové války připraveni na znovuzavedení rabínů v německé armádě. Ve čtvrtek to prohlásil předseda německé Centrální rady Židů, podle kterého mohou vojenští rabíni přispět ke vzdělání všech vojáků v bundeswehru, a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Podobnou žádost vznesli před týdnem i muslimové.