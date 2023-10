Nový rekord ve skoku padákem. Výzvy se nezalekla Američanka, které je 104

„Věk je jen číslo,“ řekla Dorothy Hoffnerová jásajícím přihlížejícím chvíli poté, co se v neděli dotkla země asi 140 kilometrů jihozápadně od Chicaga, uvedl list Chicago Tribune.

Žena má konkurenci, kterou musela překonat. Guinnessův světový rekord pro nejstaršího parašutistu vytvořila totiž v květnu 2022 103letá Linnéa Ingegärd Larssonová ze Švédska. Firma Skydive Chicago, která Hoffnerové skok umožnila, však pracuje na tom, aby Guinnessova kniha rekordů potvrdila Američance nový věkový rekord.

Hoffnerová už poprvé skočila s padákem, když jí bylo 100 let. V neděli si to zopakovala poté, co se připojila k o generace mladším skokanům, kteří už uvnitř letadla.

Když skákala poprvé, museli ji z letadla prý vystrčit, jak se tehdy bála. Nyní již skok z výšky 4 100 metrů zvládla bez většího váhání. Let trval sedm minut. Dole už na ni čekali přátelé, kteří jí gratulovali k odvaze.

„Tam nahoře to bylo úžasné. Celé to bylo nádherné, báječné, lepší už to být nemohlo,“ vyprávěla Hoffnerová, která si chce k 105. narozeninám, která má slavit v prosinci, dát jako dárek let horkovzdušným balónem.