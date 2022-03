Při nehodě v Texasu zahynulo devět lidí, jedno z aut řídil třináctiletý

Při nehodě zahynulo šest univerzitních hráčů golfu, včetně jednoho z Portugalska a jednoho z Mexika, a jejich trenér. Zahynul také nezletilý řidič pickupu a jeho 38letý spolujezdec.

K nehodě došlo v úterý po 20:00 místního času v okrese Andrews na západě Texasu. Dodávka převážela členy mužského i ženského golfového týmu z golfového turnaje.

Dva studenti, oba z Kanady, srážku přežili a jsou ve stabilizovaném stavu, ale stále v nemocnici. O úterní nehodě informovala ve čtvrtek agentura AFP.

To, že řídil třináctiletý, je proti zákonu, sdělil agentuře AP seržant Victor Taylor. Děti mohou v Texasu začít s autoškolou ve 14 letech. Řídit však mohou až od 15 let, a to s instruktorem nebo s jiným dospělým, který má řidičský průkaz.

Není jasné, jakou rychlostí auta před srážkou jela, uvedli na tiskové konferenci vyšetřovatelé amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Obě vozidla po kolizi začala hořet. Několik obětí v dodávce nebylo připoutáno bezpečnostními pásy a jednoho z cestujících náraz z vozidla vymrštil.