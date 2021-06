Vztahy s Ruskem jsou na bodu mrazu. NATO musí změnit přístup, řekl jeho šéf

Severoatlantická aliance musí na příštím summitu definovat nový přístup k ruské hrozbě, vztahy NATO s Ruskem jsou totiž nejhorší za posledních deset let. Před pondělní schůzkou lídrů aliančních zemí to řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Společné prohlášení šéfů států by podle něj mělo vytyčit cestu k nové rovnováze mezi politikou obrany a odstrašení a dialogem s Moskvou.