Pražský hrad v modrém. Vzdal poctu summitu NATO, zúčastní se ho i Zeman

Zeman přiletěl do Bruselu již v neděli . Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka po příletu proběhla podrobná koordinační schůzka prezidenta s ministrem zahraničních věcí Jakubem Kulhánkem a ministrem obrany Lubomírem Metnarem.

U příležitosti konání summitu se zároveň v podvečer tohoto setkání zahalil Pražský hrad do modré barvy symbolizující NATO a byl nasvícen znakem Aliance. Modrý Hrad si návštěvníci mohli prohlédnout od půl desáté večer na prvním nádvoří.



Alianční státy chtějí mimo jiné reagovat na hrozby, které přicházejí z Ruska a Číny.

Očekává se přitom, že Zeman bude v nahlížení na potenciální nebezpečí z Ruska a Číny mnohem benevolentnější než někteří jeho kolegové v rámci NATO.

Na svůj první summit NATO dorazí americký prezident Joe Biden, který kolegy hodlá ujistit o vstřícnějším přístupu proti éře svého předchůdce Donalda Trumpa, patrně však také zopakovat americký požadavek na zvýšení armádních rozpočtů.



Vůdci aliančních zemí se vysloví také k budoucnosti spojeneckých misí po letním odchodu z Afghánistánu. Měli by stvrdit pokračování civilního zastoupení NATO a nejméně několikaletou finanční podporu nestabilní zemi zčásti ovládané radikálním hnutím Tálibán. Na to, kam soustředit alianční síly po ukončení 20 let trvající klíčové operace, nemají státy zcela jednotný názor, hovoří se mimo jiné o posilování irácké mise či větším počtu cvičení v zemích východního křídla NATO.