Deset let za přípravu útoku na metro, už si je odseděl, brzy půjde na svobodu

Přiznanému rekrutovi teroristické sítě Al-Káida hrozilo až doživotí. Federální žalobci však uvedli, že Zazi po zatčení poskytl „mimořádnou“ pomoc americkým protiteroristickým úřadům. Zazi svědčil proti dalším osobám pracujícím pro Al-Káidu a poskytoval informace americkým vyšetřovatelům.

Naturalizovaný americký občan původem z Afghánistánu se v roce 2010 přiznal, že spolu se dvěma přáteli plánoval sebevražedné atentáty v dopravní špičce na dvou linkách newyorského metra, a to zhruba v době osmého výročí teroristických útoků z 11. září 2001.

Řidič letištní přepravy v Denveru byl v roce 2009 obviněn, že chtěl odpálit nálože vyrobené z běžných kosmetických přípravků. Zazi se přiznal, že prošel výcvikovým táborem teroristické sítě Al-Káida ve Vazíristánu na afghánsko-pákistánské hranici.

Podezření amerických kriminalistů vzbudil tím, že kolem data výročí 11. září podnikal dálkové cesty autem z Denveru do New Yorku. Podle vyšetřovatelů byly plány na teroristický útok včas odhaleny a New Yorku žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo.