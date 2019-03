Rus se pokusil odletět na Krym nahý. Oblečení omezuje aerodynamiku, křičel

Muž ve středních letech původem z Jakutsku v poklidu a oblečený prošel letištní halou. Když jej však čekala poslední kontrola pasů a letenek před nástupem do letadla, muž si k údivu všech sundal veškeré oblečení a jal se postupovat ke kontrolnímu stanovišti úplně nahý .

Tam se jej pokusili zastavit pracovníci aerolinek, muž však vzdoroval. Prosmýkl se kolem zaraženého personálu a nahý začal utíkat nástupním tunelem směrem do letadla.

„Křičel, že je nahý, protože oblečení poškozuje aerodynamiku jeho těla. Létá prý s větší obratností, když je svlečený,“ citovala televize REN TV jednoho z pasažérů Ural Airlines, který cestoval stejným letadlem na Krym.



Nahého výtržníka ovšem dohnala letištní ochranka a zadržela jej dříve, než zvládl do letadla vběhnout. Muže pak předala do rukou policie. „Poté, co jej zadrželi policisté, byl převezen do letištního zdravotnického centra a následně byl hospitalizovám,“ sdělilo ruským médiím tiskové centrum ministerstva vnitra.

Zda je za mužovým chováním mentální porucha či nadměrné množství alkoholu, ministerstvo odmítlo komentovat. Podle svědků incidentu se však muž jako opilý nejevil.