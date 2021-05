Guvernér Texasu McConaughey? Další celebritu nepotřebujeme, píší analytici

Odezva na hercova slova, která pronesl v březnovém rozhovoru, sahala od nadšení jeho fanoušků a těch, na které zapůsobila jeho úsilí zaměřené na kontrolu zbraní či pomoc lidem zasažených sněhem, až po varování před politickou kariérou a zdvižená obočí v řadách demokratů a republikánů.



Lidé z McConaugheyho okolí nyní listu Politico potvrdili, že hollywoodská hvězda začala tiše volat expertům na politiku s cílem poradit se předtím, než se rozhodne utkat v boji s republikánským guvernérem Gregem Abottem, jenž hodlá v Texasu kandidovat už potřetí.

Stratég republikánů Karl Rove označil hercovu kandidaturu za nepravděpodobnou, ale ne nemožnou. „Otázka zní: kandidoval by jako republikán? Demokrat? Nezávislý? A kde se nachází na politické škále? Říká o sobě, že je skalním centristou, ale za koho by kandidoval,“ uvedl.

„Myslím, že si lidé kladou otázku, jestli opravdu potřebujeme dalšího kandidáta z řad celebrit,“ uvedl Matthew Dowd, jenž v roce 2004 působil jako hlavní stratég kampaně prezidenta George Bushe. Stratég republikánů Brendan Steinhauser z Austinu je ale jiného názoru.

„Upřímně mě překvapilo, že ho lidé neberou vážněji. Slavní lidé se v této zemi počítají. Není to herec z béčkových filmů, kterého nikdo nemá rád. Je populární a má na lidi vliv,“ myslí si Steinhauser podle The Independentu.



Experti herce nešetřili

Když McConaughey začátkem roku poprvé vyslovil možnou kandidaturu, mnozí ho odmítli jako další nezkušenou hollywoodskou hvězdu zasahující do politiky a varovali ho, aby nevzhlížel k celebritám, ze kterých se stali politici - prezidentům Donaldu Trumpovi a Ronaldu Reaganovi či bývalému guvernérovi Kalifornie Arnoldu Schwarzeneggerovi, jako ke svým vzorům.

„Nejste připraven. Buďte laskav ke svému státu i k sobě a držte se toho, co umíte,“ napsal analytik CNN Jim Moore. Ale po březnovém průzkumu, podle něhož rekordních 62 procent Američanů cítí, že je zapotřebí třetí strana, začali někteří pohlížet na herce, jako na potenciálního kandidáta.

„Nazdar, Matthew, můžeme si promluvit?“ napsala na Twitteru Libertariánská strana, třetí nejpopulárnější strana v USA.

Kandidáti takzvaných třetích stran si nicméně v americké politice dosud nevedli příliš dobře. Od roku 1990 bylo guvernérem zvoleno pouze šest z 369 kandidátů (dvě procenta) třetích stran. Posledním byl Aljašský exrepublikán Bill Walker, který v roce 2014 jako nestraník porazil demokrata Byrona Malotta. V roce 2018 se znovuzvolení nedočkal.

Jen 53 nezávislých kandidátů na guvernéra (14 procent) získalo v historii USA ve volbách alespoň pět procent hlasů. Nestraník či kandidát třetích stran se dosud nestal prezidentem, nepočítaje prezidenta George Washingtona, kterého jako nezávislého podpořila Federalistická strana.

Libertariáni doufají v příležitost

Bekah Congdonová, místopředsedkyně libertariánů v Texasu, ale doufá, že McConaughey kývne na setkání. „Je tomu už 26 let, co tu byl guvernérem demokrat. Je jasné, že jsme se zasekli na jednom způsobu myšlení a drží nás to zpět. Nyní se to ale může změnit,“ říká Congdonová.

Libertariáni, kteří svou stranu založili v roce 1971 po skandálu Watergate a válce ve Vietnamu, sami sebe líčí jako kulturně liberální a fiskálně konzervativní. Podporují manželství homosexuálů, ale také práva na zbraně, což se až tak neztotožňuje s McConaugheyho úsilím.

Herec v březnu prohlásil, že to s „vůdcovskou rolí myslí vážně“, ale nezaujala ho žádná konkrétní strana. „Hledám, kde bych byl nejužitečnější, ale je možné, že posloužím nejvíc jako nestraník,“ uvedl. V následném monologu ale připustil, že třetí strana je jednou z možností.

McConaughey se narodil v roce 1969 v Uvalde v Texasu. Proslavil se rolemi ve filmech Vlk z Wall Street, Interstellar či Klub poslední naděje, za kterou získal Oscara. Úspěch slavil také se seriálem Temný případ společnosti Netflix. Loni mu vyšla autobiografická kniha Greenlights.