Trojští koně Putina? Lotyši tlačí na ruskou menšinu, hrozí se osudu Donbasu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Válka Ruska s NNATO by mohla začít v Lotyšsku. Byť to nikdo nechce. Lotyšská vláda utahuje šrouby, aby co nejvíce zabránila vlivu Moskvy. Zákony mířící na ruskou menšinu ale mohou být trochu za hranou. A v Rusku to nezůstalo bez povšimnutí.