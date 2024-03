ANALÝZA: Čtyři Tádžici svlékli Putina do naha. Ten musí něco udělat

Z koncertní síně se včera ještě kouřilo, v zemi byl státní smutek za 137 mrtvých, byla zpřísněna bezpečnost po celém Rusku, koncerty a sportovní akce byly zrušeny. Pieta, ale i chaos: když čtyři lidé způsobili tak snadno takový masakr, proč by se to nemohlo stát i jinde. Kdo ví… A právě o to jde. To je stěží stabilita a bezpečnost, za něž tolik Rusů hlasovalo pro prezidenta Putina.

Přidalo se to k raketám a dronům, jež po dvou letech „speciální operace“ na Ukrajině zasahují běžně cíle v Moskvě, Petrohradu a jižním Rusku. Teď útoky komand na Bělgorodskou oblast, které jsou oficiálně jen fikcí a ukrajinskou propagandou, přiměly stát zcela nefiktivně evakuovat děti z města Bělgorod.