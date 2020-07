Migranti uspěli. Itálie povolila lodi Ocean Viking je vysadit na Sicílii

17:39 , aktualizováno 17:39

Italské úřady povolily lodi Ocean Viking, aby v sicilském přístavu Porto Empedocle vyložila 180 migrantů, které zachránila ve Středozemním moři. Oznámila to dnes podle agentury AFP nevládní organizace SOS Méditerranée, která plavidlo provozuje. Dodala, že loď by měla do přístavu dorazit v pondělí ráno.