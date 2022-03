Sílí hlasy, aby Západ odpojil od systému SWIFT všechny ruské banky

„Musíme usilovat o odpojení ruských bank od SWIFT a odvážit se přerušit odběr energie z Ruska do Evropy,“ nechal se slyšet Landsbergis na jednání s britskou ministryní zahraničí Liz Trussovou. Ta mu dala za pravdu.

„Západ spolupracoval na odstřižení financí pro válečnou mašinérii ruského prezidenta Vladimira Putina. Teď je nutné jít ještě dál,“ řekla s odkazem na vyloučení ruských bank ze SWIFT. Doplnila, že je potřeba ochromit ruskou ekonomiku. „Tak, aby Putin nemohl v invazi pokračovat,“ prohlásila Trussová. „Západ musí zajistit, aby do platebního systému SWIFT neměly přístup žádné ruské banky,“ uvedla ve čtvrtek podle BBC britská ministryně zahraničí.

EU ve středu kromě uplatnění sankcí proti sedmi bankám zároveň zavedla další dříve schválená omezení včetně zákazu prodávat do Ruska eura či jakkoli se podílet na projektech spojených s Ruským fondem přímých investic (RDIF).

Na seznamu zasažených bank je VTB, Bank Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvjazbank, Sovkombank a VEB.RF. Systém SWIFT ve středu uvedl, že těchto sedm vybraných subjektů v souladu s požadavky EU odpojí 12. března. Zároveň vyjádřil svou solidaritu s těmi, kdo trpí tragickými důsledky ruského útoku na Ukrajinu.

Guvernér ukrajinské centrální banky ve čtvrtek prohlásil, že bankovní systém i nadále zůstává odolný, a že jednotlivé banky mají dostatek finančních prostředků. Také dodal, že vládní platby jsou plněny bez problémů.

Zasílání zpráv v systému SWIFT denně umožňuje transakce v hodnotě bilionů dolarů po celém světě a vyloučení zásadně omezí možnost bank získávat západní měnu.

EU naopak v systému ponechala největší ruský bankovní ústav Sberbank a také banku částečně vlastněnou ruským plynárenským gigantem Gazprom. Některé unijní země se obávají, že by v případě jejich vyloučení neměly jak hradit Rusku plyn a mohly by přijít o jeho dodávky. Unijní činitelé však nevylučují, že by se v budoucnu mohl seznam zasažených bank dále rozšířit.

„Evropská unie bleskovou rychlostí přijala tři vlny tvrdých sankcí proti ruskému finančnímu systému, technologickému průmyslu a zkorumpované elitě,“ komentovala zavedení třetího balíku sankcí během necelého týdne předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

28. února 2022