Zabil jsem bez ideologie, řekl Libyjec, který při činu křičel: Alláhu akbar

Libyjec, který žije v Británii od roku 2012 a má status uprchlíka, se přiznal k trojnásobné vraždě a ke třem pokusům o ni. Podle agentury AP jsou mrtvými tři jeho přátelé ve věku 36, 39 a 49 let, s nimiž v parku Forbury Gardens v Readingu byl. Dva z nich byli Britové, třetí Američan.



Britská policie čin vyšetřuje jako teroristický. Podle prokurátora čin naplánoval, všech šest lidí pobodal během dvou minut a křičel přitom Alláhu akbar (v arabštině Bůh je veliký).

Obhajoba verzi předloženou státním zástupcem odmítla a soud vyzvala, aby vzal v potaz psychické zdraví obžalovaného. Podle rodiny totiž trpí psychickými problémy kvůli zážitkům z války v Libyi.

Podle agentury AFP se Libyjec dostal v loňském roce do hledáčku tajné služby MI5 kvůli podezření, že by mohl odejít do zahraničí s cílem připojit se k některé z teroristických organizací. Později se dostal do vězení, ze kterého jej propustili teprve na počátku června. Odpykal si trest za násilný trestný čin, který ale nesouvisel s terorismem.

Soudce stanovil líčení, v jehož závěru by se mělo rozhodnout o Libyjcově vině, na na prosinec.

Na počátku listopadu Británie kvůli teroristickým útokům ve Francii a Rakousku zvýšila stupeň teroristického nebezpečí v zemi. Nyní je podle vlády atentát „vysoce pravděpodobný“. Úřady ale zároveň sdělily, že o žádné konkrétní hrozbě nevědí.