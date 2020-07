Syrská válka v Libyi. Turci platí lépe než Rusové, tvrdí syrští žoldáci

Muhammad a Adnan byli protivníky v syrské občanské válce. Muhammad sloužil Bašáru Asadovi, zatímco Adnan se přidal k rebelům. Osud je však zavál bojovat v jiných válkách, v jiné zemi. V Libyi.

Adnan nečekal, když se přidával k Svobodné syrské armádě, že se stane žoldákem ve službách Turecka. Chtěl bojovat proti nenáviděnému Asadovu režimu. Vláda však za pomoci Rusů a Íránu zatlačovala rebely zpět, až jim zůstala pouze enkláva na severu země v Idlíbu, kde vzbouřenci mohli přežít jen za pomoci Turků.

V posledních letech však Adnan nebojoval proti Asadovi, ale proti kurdských milicím, které jsou trnem v oku tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi. „Jsme závislí na Erdoganovi,“ řekl Adnan německému listu Der Spiegel. „Musíme bojovat kdekoliv, kde on chce“.

Erdoganův zájem se neomezuje jen na Sýrii. V jeho zájmu je, aby mezinárodně uznávaná libyjská vláda premiéra Fáize Sarrádže v Tripolisu ustála vojenský nátlak ze strany maršála Chalífy Haftara, který ovládá zbývající části země. Hraje se o kontrolu nad lukrativními ropnými poli. Obě strany konfliktu mají své mezinárodní podporovatele: Sarrádž Turecko či Egypt, Haftar Francii, Saúdskou Arábii a Rusko.

Postřelení jako propustka domů

Libye se proto stala další destinací, kam Turci Adnana poslali. Dali mu atraktivní nabídku. Za každý měsíc, který bude bojovat za Sarrádže, získá 2000 dolarů, mnohem víc než v Sýrii. Žoldák toho ale brzy začal litovat.

Boje v přední linii v Libyi jsou mnohem intenzivnější než v Sýrii. Adnan by rád odešel. Tvrdí, že nemůže, protože Turci a Libyjci umožňují odejít jen těm, co jsou zranění. Někteří Adnanovi kolegové se proto střílí do nohy. Jiní nastupují na uprchlické lodě.

Pomoc přibližně 7 000 syrských žoldáků, podporovaných drony, pomohla libyjské vládě odrazit soustředěný útok Haftarových sil a uhájit hlavní město Tripolis. Haftar se též musel stáhnout ze strategicky důležitých měst na pobřeží.

Pod patronátem Ruska

Podle uniklé zprávy OSN za Haftara bojuje proslulá ruská žoldácká skupina Wagnerovci. Pod její vedení v květnu spadalo 2 000 Syřanů. Mohammed, jeden z těchto syrských žoldáků, ale odhaduje jejich počet na 5 000. Podle něj Asadům režim propouští zajatce ze syrských věznic a posílá je do bitevní vřavy, která zuří v severoafrickém státě. Rusko zapojení syrských i ruských žoldáků do libyjského konfliktu odmítá.

Muhammadovi, který bojoval za již rozpuštěnou proasadovskou organizaci, nabídl velitel 1 000 dolarů měsíčně, pokud bude bojovat za ruské zájmy v Libyi. Muhammad ale nyní přemýšlí, že změní strany, protože Turci platí mnohem lépe, než Rusové. „V Sýrii jsem bojoval pro vítězství. Tady je to jenom o pěnězích, “ říká.

Ne všichni žoldáci jsou však nespokojení. „V Sýrii je smrt všudypřítomná. Ale v Libyi jsou peníze a smrt. To je, proč jsem se rozhodl zůstat,“ sdělil listu The National další syrský žoldák.

Zrádci a zaprodanci

Přítomnost syrských žoldáků v Libyi na obou stranách barikády utváří podle Tareka Megerisho, experta na Libyi z think tanku European Council on Foreign Relations, „bizarní“ dynamiku v libyjském konfliktu. „Syrská občanská válka se odehrává v Libyi,“ řekl Megeris listu The Washington Post.



V Sýrii vzbuzují syrští žoldnéři pobouření. Bojovníci bojující za Turky jsou považováni za zrádce, kteří nechali své spolubojovníky napospas Asadovi a Rusům. A válečníky na straně Rusů Syřané obviňují, že slouží ruským, nikoliv syrským zájmům.

Pro některé syrské mladíky, kteří neznají nic jiného než válku a kteří se potýkají s nedostatek ekonomických příležitostí, však představuje žoldácký život způsob, jak vydělat peníze. Jeden bojovník řekl listu The National, že z peněz získaných z žoldácké činnosti financuje svou rodinu v uprchlickém táboře.



Libyjského konfliktu se účastní i další žoldáci. Mnozí z nich jsou ze Súdánu. Jeden z nich řekl listu Der Spiegel, že je Hafarovy jednotky i Rusové považují jednoznačně za druhořadé bojovníky. Zatímco ruští žoldáci se rychle stáhli, když boje o Tripolis byly neúspěšné, Súdánci zůstali zanecháni napospas vládním silám.



Generální tajemník OSN António Guterres minulý týden kritizoval „bezprecedentní míru zahraničního vměšování“ v Libyi a „dodávky moderní výzbroje žoldákům, kteří jsou zapojeni v libyjských bojích“.