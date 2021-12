Když se podíváte přes hranice do Libanonu, neuvidíte ani jeden strom. Všechny je vykáceli, aby si mohli zatopit – říká mi Izraelec Joni, který se pohybuje v energetickém průmyslu. Tvrzení, že poslední libanonský strom je zelený cedr na bíločervené vlajce, by bylo asi přehnané. Ale kdo ví, co bude po zimě.

Libanon de facto ovládá několik bohatých rodin, které zajímá jen jejich byznys. Mezinárodní měnový fond může požadovat reformy, ale ty nikdy vláda neschválí, protože půjdou proti zájmům elity. Orna Mizrachiová izraelská expertka Institutu pro výzkum národní bezpečnosti