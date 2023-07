Slovensku došly léky. Chybí inzulin i léky na srdce, situace je kritická

Lola Balogová z Michalovců je zcela odkázaná na inzulin. Jenže najednou ho nemohla nikde sehnat. „Jako obvykle jsem si ho šla vyzvednout do lékárny hned poté, co mi lékař vypsal recept. Čekalo mě však překvapení,“ vzpomíná. Křizovala městem, ale všude zaslechla stejnou odpověď: Je nám to líto, ale nemáme ho.

V důsledku přísné cenové regulace má Slovensko jedny z nejlevnějších léků v Evropě. To však při snížené produkci vede k tomu, že výrobce radši rovnou dodává do dražších zemí, a také to láká k vývozu do zemí s vyššími cenami.