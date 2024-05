Varšava jako první polské město zakázala kříže na úřadech, opozice se bouří

Nařízení podle deníku zevrubně vysvětluje mechanismy, které mají zabránit diskriminaci ve vztahu mezi úředníky a občany kvůli věku, pohlaví, původu, vyznání, světového názoru, sexuální orientaci a identitě a postižení. Ukládá mimo jiné úředníkům, aby respektovali páry stejného pohlaví a umožňovali přebírání dokumentů za partnera či partnerku. Mají také sejít z kanceláří za občany, kteří nejsou s to vyjít po schodišti do patra.

Politici z opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) míní, že primátor se snaží „vnutit jiným svůj světový názor“ a omezuje náboženskou svobodu. „Prvním terčem se stal kříž, který Rafalu Trzaskowskému ve veřejných institucích tak silně překáží, že má být zakázán,“ uvedl na tiskové konferenci v parlamentu mluvčí předchozí vlády PiS Piotr Mueller a přislíbil prozkoumat, zda primátorovo rozhodnutí je vůbec legální.

Nezmínil se o tom, že předpisy zaváděné radnicí vyplývají přímo z polské ústavy, která počítá s rozlukou státu od církve, poznamenala Gazeta Wyborcza.

Poslankyně Malgorzata Gosiewská, která vede varšavskou organizaci PiS, obvinila primátora ze zavádění cenzury. „Protože čím jiným je zákaz náboženských symbolů, kříže? To je diskriminace v čiré podobě,“ prohlásila.

Ani to není pravda, protože výskyt jakéhokoliv náboženského symbolu v úřadu či instituci naznačuje, že osoby, které zde pracují, jsou spjati s konkrétním hodnotovým systémem, dodala Gazeta Wyborcza.

Piotr Cieplucha @PiotrCieplucha My w Łodzi nie mamy problemów z wiarą i Krzyżem, co widać na poniższym obrazku (jedna z sal łódzkiego magistratu).

Każdy, kto podnosił rękę na Krzyż, przegrywał. Zatem możemy z przekonaniem powiedzieć, że @trzaskowski_ jest już przegrany. https://t.co/FF72WetyPW https://t.co/jlstVNXK8o oblíbit odpovědět

Poslankyně Gosiewská rovněž vyjádřila obavy, že Trzaskowski „zakáže modlit se“ během nadcházejících akcí k 80. výročí vypuknutí varšavského povstání za druhé světové války.

Deník podotkl, že katoličtí duchovní se odjakživa připomínek povstání účastní, stejně jako zástupci jiných náboženských obcí, a nic nenaznačuje, že by se to mělo změnit.

Politici PiS slibuje obrátit se na vojvodu (polský protějšek českých hejtmanů), aby primátorovo nařízení z moci úřední zrušil. Takové rozhodnutí by ale radnice podle deníku mohla napadnout u správního soudu.

Trzaskowského neúspěšný rival v nedávných komunálních volbách Tobiasz Bocheński označil primátora za „fanatického, levicového ideologa, který se pokouší navzdory právu a zvykům zavést do Varšavy krajně levicovou ideologii“. Další politici o primátorovi Varšavy říkají, že tímto krokem „skončil“.

Polští biskupové zase v sociálních sítích připomněli slova papeže Jana Pavla II., který svého času děkoval boží prozřetelnosti za to, že po desetiletích bezbožného komunistického režimu se kříže směly vrátit do škol, veřejných úřadů a nemocnic a že by tam měly zůstat jako připomínka národní identity.

„Každý má právo na svou víru (anebo na to, že ji nemá). Rovněž úředníci a úřednice. Ale každý, kdo přichází na úřad vyřídit svou záležitost, má právo cítit se jako v neutrálním úřadu,“ zareagoval Trzaskowski a doporučil „nezbláznit se“. Přeci nikdo nehodlá válčit proti jakémukoliv náboženství, hlavní město si také bude vždy vážit tradic, a proto se objeví náboženské prvky při oslavách výročí povstání. „Ale Polsko je světský stát a Varšava je hlavním městem tohoto státu,“ dodal.