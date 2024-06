Zemřel sériový vrah z prasečí farmy. Podlehl zranění násadou od koštěte

Patrně nejhorší sériový vrah v dějinách Kanady Robert Pickton, který si odpykával doživotní trest za mnohonásobné vraždy žen, zemřel v pátek ve věku 74 let. A to poté, co jej v květnu ve věznici s maximální ostrahou napadl spoluvězeň. Pickton měl vážné zranění hlavy.