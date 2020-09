Koronavirová prognóza ze Seattlu: do konce roku miliony obětí pandemie

Do konce letošního roku však lze podle výzkumu vědců z IHME v celosvětovém měřítku zabránit 770 tisíc úmrtí nemocných s covidem-19, pokud se budou dodržovat prověřená ochranná opatření jako je nošení roušek a udržování sociálního odstupu. „Věda hovoří jasně a důkazy jsou nezvratné: přenosu viru brání nošení roušek, dodržování odstupu mezi lidmi a omezení shromažďování,“ dodal Murray.

Jeho pracoviště vypracovalo tři scénáře možného vývoje. Nejhorší situace nastane, když se roušky budou nosit jako dosud a vlády budou nadále zmírňovat požadavky na dodržování odstupu. Do konce roku by pak mohly zemřít až čtyři miliony lidí. V nejlepším případě by mohl být tento údaj poloviční, tedy dva miliony mrtvých, pokud se budou roušky nosit všude a vlády budou vynucovat sociální odstupy. Nejpravděpodobnější je však podle IHME to, že se roušky budou nosit stejně jako nyní a totožná zůstanou i uvolňovací pravidla. Pak zemře do konce roku 2,8 milionu lidí.

Oba krajní scénáře, tedy „nejlepší“ i „nejhorší“, představují nárůst úmrtí oproti současné situaci. Částečně se to dá připsat sezonnímu nárůstu onemocnění na severní polokouli. Covid-19 se dosud šířil podle sezonních vzorců podobných jako u zápalu plic. Pokud tomu tak bude i nadále, pak je třeba na konci podzimu a v zimních měsících očekávat zvýšení případů v zemích na severní polokouli.



„Zejména lidé na severní polokouli musejí být s blížící se zimou opatrní, protože případů covidu-19 bude za chladného počasí více, stejně jako zápalu plic,“ řekl Murray.

IHME ve své projekci dospěl k závěru, že nejvíce mrtvých na počet obyvatel budou mít Americké Panenské ostrovy, Nizozemsko a Španělsko. V rámci regionů pak podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bude do 1. ledna v americkém regionu přes 959 tisíc úmrtí, v evropském více než 667 tisíc, v africkém přes 79 tisíc, v regionu východního Středomoří přes 168 tisíc, v oblasti Jihovýchodní Asie přes 738 tisíc a v západním Pacifiku více než 191 tisíc.



Murray doporučil poučit se ze zemí, kde se podařilo virus zvládnout, a varoval před strategií „kolektivní imunity“. Právě nejhorší ze scénářů odráží situaci, kdy země připustí nákazu velké části populace, což ale povede k velkému počtu úmrtí.

Univerzita Johnse Hopkinse uvádí, že dosud zemřelo na celém světě 875 510 lidí s covidem-19. Koronavirovou infekcí se nakazilo více než 26,6 milionu lidí.