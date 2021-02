„Cesta z pandemie“. AstraZeneca výrazně omezuje přenos viru, zjistili vědci

Dopad na šíření koronaviru zkoumal tým z Oxfordu pravidelným testováním vzorků odebraných účastníkům britské větve klinických testů. Závěry uvádějí, že analýza PCR testů „naznačuje, že vakcína může mít výrazný vliv na přenos“.

Po podání první dávky byl ve skupině naočkovaných počet pozitivních nálezů o 67 procent nižší. „Jestliže není zjištěna přítomnost viru, pak se nemůže šířit, i když je osoba nakažená,“ vysvětluje deník The New York Times.



Podle médií představují výsledky z Oxfordu první důkazy o tom, že by jakákoli vakcína proti covidu-19 mohla omezovat přenos koronaviru.



Zjištění byla zveřejněna v úterý společně s poznatky o účinnosti očkovací látky společnosti AstraZeneca. Článek zatím neprošel recenzním řízením a neotiskla ho odborná publikace.

„Pakliže proces vědeckého přezkoumání analýzu potvrdí, znamenalo by to, že s postupem očkování by intenzita nákaz mohla klesat rychleji než za jiných okolností. To by mohlo vládě umožnit dřívější odvolání restrikcí,“ komentoval vývoj reportér společnosti BBC Pallab Ghosh.

Ohromně povzbudivé, zní z Británie

Podle ministra Hancocka je oxfordská studie „ohromně povzbudivá“ a „naprosto znamenitá“. Ve vysílání BBC ve středu ráno uvedl, že výsledky „by měly všem dodat důvěru, že tato injekce dokáže nejen ochránit vás, ale také zabránit tomu, abyste virus předali někomu jinému“. Výsledky podle něj ukazují, že vakcíny jsou „cestou z této pandemie“.



V Británii se danou vakcínou očkuje už skoro měsíc. Její nasazení v Evropské unii minulý týden doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle níž by se měla podávat lidem starším 18 let.

Zároveň ovšem nastaly tahanice mezi britsko-švédským výrobcem a Evropskou komisí, která původně pro první čtvrtletí počítala s 80 miliony dávek pro členské země EU. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová o víkendu ohlásila, že AstraZeneca nakonec dodá 40 milionů dávek.

Jediná dávka podle čerstvě zveřejněných výsledků poskytuje tři měsíce po aplikaci 76procentní ochranu před covidem-19. Při podání druhé dávky nejméně tři měsíce po první dávce účinnost podle výrobce stoupá na 82 procent.