Švýcarsko odmítlo vakcínu AstraZeneca. Údaje o účinnosti má za nedostatečné

Švýcarsko, které si již dříve u společnosti AstraZeneca objednalo 5,3 milionu dávek, uvedlo, že čeká na výsledky testů vakcíny v Severní a Jižní Americe, kterých se účastní desítky tisíc lidí. Dřívější pokusy podle země nepřinesly jasná data, včetně účinnosti vakcíny u starších lidí, píše agentura Reuters.



„Jakmile obdržíme výsledky, mohlo být ve velmi krátké době vydáno dočasné povolení k použití vakcíny,“ uvedl Swissmedic ve svém prohlášení a dodal, že je nutné získat další údaje o bezpečnosti, účinnosti a kvalitě.

„Na základě dat, která jsou v současné době k dispozici, není rozhodnutí vzhledem k poměru přínosu a rizik pozitivní,“ uvedl úřad.

AstraZeneca přislíbila, že bude sdílet informace s regulačním orgánem, jakmile budou k dispozici. „Jsme přesvědčeni, že naše vakcína je účinná, dobře tolerovaná a může mít skutečný dopad na pandemii,“ uvedl společnost.

Společnost AstraZeneca a její partner Oxfordská univerzita uvádí, že vakcína, schválená již v přibližně 50 zemích, má po použití jedné dávky 76 procentní účinnost ochrany před covidem po dobu tří měsíců. Při podání druhé dávky nejméně tři měsíce po první dávce stoupá podle výrobce účinnost na 82 procent.

Některé evropské země však poukazují na nedostatek údajů, a to zejména u starších lidí.

Švýcaři hledají i jinde

Švýcarská vláda mezitím uvedla, že podepsala dohodu s německou společností Curevac a švédskou vládou o dodání 5 milionů dávek vakcín, předběžně je domluvena na 6 milionů dávek s americkým výrobcem vakcín Novavax a dalších 6 milionů jich získala od společnosti Moderna.

Tyto nové objednávky zajistí Švýcarsku celkem více než 30 milionů dávek, což je dostatečné množství k dvojnásobnému očkování 8,6 milionu obyvatel.

Vláda také uvedla, že v současné době probíhají další jednání s vývojáři jiných vakcín. „Myšlenkou nákupu vakcín od různých výrobců je zajistit, aby veřejnost měla k dispozici dostatečné množství dávek schválené vakcíny, a to i v případě problémů s dodáním,“ uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví.

Do Česka by měly první dávky takzvané oxfordské vakcíny proti nemoci covid-19 dorazit tuto sobotu a začátkem příštího týdne by mohlo začít očkování, uvedla ředitelka zdravotní péče firmy AstraZeneca pro Českou republiku Jarmila Dolečková.