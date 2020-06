Anglie otevřela školy, Norsko bary, Itálie památky. Evropa dál uvolňuje

Evropské země od června uvolnily další opatření. V Anglii se po deseti týdnech otevřela část základních škol, tento krok však kritizují někteří vědci i školní odbory, podle kterých je rozhodnutí předčasné. Po dvou a půl měsících otevřelo část škol také Slovensko, nástup dětí tam však není povinný. Obnovení běžné výuky provázejí různá hygienická opatření.

V Norsku, Finsku a Nizozemsku se v pondělí opět otevřely restaurace, kavárny a bary. Návrat hostů po „koronavirové“ přestávce podobně jako v jiných zemích ale provází přísná hygienická opatření. V Nizozemsku mohou lidé ode dneška i do divadel a kin, jejich kapacita je ale omezená na 30 návštěvníků. Norové si mohou ode dneška zajít do zábavních parků, Finové také do knihoven.

V Itálii se otevřely další památky včetně římského Kolosea či Vatikánských muzeí. Ve Vatikánu bude opět přístupná i knihovna a studovna archivů.

Pláže, kavárny a restaurace zpřístupnilo také Rumunsko. Albánie otevřela hranice, hotely a jesle. V Turecku se mohly znovu otevřít restaurace, kavárny či sportoviště. Lidé si mohou opět nakoupit na istanbulském Velkém bazaru, což někteří považují za symbolický krok k obnovení tamního cestovního ruchu.



Brazílie, nové ohnisko nákazy

V Brazílii za poslední den vzrostl počet potvrzených případů nákazy koronavirem o 16 409 na celkových 514 849, zatímco počet úmrtí připisovaných nemoci covid-19 stoupl na 29 314 po nahlášení dalších 480 obětí. O den dříve byl však nárůst bilance nakažených i mrtvých zhruba dvojnásobný.

V Rusku v neděli druhý den po sobě přibylo více než 9 tisíc nakažených koronavirem a výrazněji proti předchozímu dni klesl počet pacientů, kteří se vyléčili z nemoci covid-19. Od začátku epidemie covidu-19 v zemi Rusové registrují 414 878 pozitivně testovaných, z čehož 4 855 lidí zemřelo. I přes trvající potíže s šířením koronaviru dnes v Moskvě začala druhá etapa zmírňování restriktivních opatření.



Denní přírůstek nakažených vzrostl v Íránu, kde za minulých 24 hodin přibylo téměř tři tisíce nových případů nákazy. Je to nejvíce za minulé dva měsíce. Ministr zdravotnictví Saíd Namakí řekl, že pokud lidé nebudou dodržovat hygienická opatření, hrozí druhá vlna nákazy, ničivější než ta první. Írán má podle dnešní statistiky 154 445 nakažených a 7 878 mrtvých.

Úřady v Číně, kde byl virus poprvé na přelomu loňského a letošního roku zaznamenaný, v neděli oznámily 16 případů onemocnění covid-19. Podle agentury Reuters je to nejvyšší denní součet za skoro tři týdny.

Celosvětově se podle Univerzity Johnse Hopkinse, která pandemii dlouhodobě monitoruje, nemoc covid-19 dosud potvrdila u více než 6,1 milionu lidí, z nichž na 372 tisíc zemřelo.