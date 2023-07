Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Efekt motýlích křídel v praxi: tvářilo se to, že jde o obranu svobody slova, ale ohrozilo to cestu Švédska do NATO a probudilo nejsilnějšího muže Iráku. Případ ve Švédsku spáleného Koránu, navíc veřejně skopaného a pro větší efekt ještě proloženého plátky slaniny, nám ukazuje, že pod povrchem jsou věci mnohem bizarnější a také propletenější, než se zdá.