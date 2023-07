Hrozí, že se stane něco vážného. Švédský premiér se bojí následků pálení Koránu

Letos bylo na několika demonstracích ve Švédsku a Dánsku spáleno už několik výtisků Koránu, což vyvolalo pobouření v muslimském světě. V Bagdádu protestující v reakci na jeden z těchto incidentů vnikli na švédské velvyslanectví.

„V některých zemích panuje názor, že švédský stát za tím (pálením Koránu) stojí nebo to schvaluje. My to však neděláme,“ řekl Billström novinářům. „Jedná se o činy, které páchají jednotlivci, ale činí tak v souladu se zákony o svobodě projevu,“ dodal ministr.

„Byla podána řada dalších žádostí o povolení znesvěcení (Koránu),“ oznámil poté Kristersson. „Pokud jim bude vyhověno, čeká nás několik dní, kdy je jasné riziko, že se stane něco vážného. Jsem nesmírně znepokojen tím, k čemu by to mohlo vést,“ dodal.

Dánsko a Švédsko už dříve uvedly, že pálení Koránu odsuzují, ale podle pravidel na ochranu svobody projevu mu nemohou zabránit. Turecko, které má právo veta při rozhodování o členství Švédska v Severoatlantické alianci, protesty zahrnující pálení Koránu odsoudilo a vyzvalo Stockholm, aby proti pachatelům zakročil.

Švédská bezpečnostní služba SÄPO ve středu varovala, že bezpečnostní situace ve Švédsku se v důsledku nedávných sporů o svobodu projevu zhoršila. „Obraz Švédska se změnil. Z tolerantní země jsme se stali zemí, která je protimuslimská – tak nás vnímají... hlavně v muslimské části světa,“ řekla vysoce postavená činitelka v SÄPO Susanna Trehörningová.