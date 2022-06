VIDEO: Vše je pod kontrolou, vojáci přinesli léky, říká malá Severokorejka

„Ahoj všichni! Jsem Song-a z Pchjongjangu. Dnes se vám chci omluvit za to, že nebudu moci jít do vodního zábavního parku Munsu, jak jsem slíbila. Ale zase budete mít mnohem víc času na to, abyste si se mnou povídali, protože jsem v doma v karanténě,“ vypráví severokorejská holčička perfektní angličtinou.

Svým fanouškům popisuje, že „začínala mít hrozné starosti“, protože už jí pomalu docházely léky. Měla 39stupňové horečky a její matka, která ji mimochodem měla naučit tak dobře anglicky, na tom byla podobně.

„Ale pak zazvonil zvonek u dveří. Kdo by to tak mohl být? Byl to vojenský lékař!“ pokračuje nadšeně a na videu se v tu chvíli objeví záběr na vojáky v rouškách. Zdravotníci podle dívky rozdávají lidem léky a na starosti mají i její byt. „S mámou jsme plakaly jako malé děti. Po třech čtyřech dnech jsme se uzdravily a od té doby jsou lékaři jako mí bratři,“ líčí.

Kamarádka jí prý přinesla obrovské šťavnaté jahody, sousedka zase udělala knedlíky. „I zaměstnanci obchodu nám každé dva tři dny nosí čerstvou zeleninu. Všechno je pod kontrolou tak jako vždy a všichni se zkrátka mají dobře,“ loučí se dívka s tím, že si přeje, aby i její diváci překonali současné problémy stejně, jako se to podařilo její rodině.

„Vždy mějte na paměti, že jednou nad touto pandemií zvítězíme. Takže hlavu vzhůru! Na shledanou u dalšího videa!“ dodá Song-a a udělá vítězné gesto.

Mladé dívky jako nový nástroj propagandy

Jedenáctiletá fanynka příběhů o Harrym Potterovi video umístila na YouTube stejně jako minulý příspěvek, v němž vychvalovala krásy severokorejské metropole. „Pokud sem přijedete, budete v šoku, protože doslova kamkoliv půjdete, najdete tam zábavní parky. Nekonečno věcí, se kterými si děti mohou hrát,“ líčí s tím, že i dospělí dětem závidí tak úžasnou zábavu a že tam sama brzy půjde.

Podle listu The Times je ovšem nepravděpodobné, že by se dětem podařilo do zábavních parků dostat, a to i vzhledem k probíhající pandemii. A portál NK News upozorňuje, že severokorejská vláda nedávno spustila novou propagandistickou kampaň, v níž využívá právě takové mladé dívky, jako je Song-a.

Ty se natáčejí na mobil a mluví ke světu o covidu, knihách i ráji na Zemi, jaký v KLDR zažívají. Příspěvky pak umisťují na sociální sítě, které přitom občané nejuzavřenějšího režimu na světě mají zakázané. Podle portálu tyto praktiky poukazují na skutečnost, že s tím dětem „někdo“ pomáhá a následně jejich díla propaguje na spřízněném – a kromě toho i falešném – účtu na Twitteru.

Video z karantény se navíc na internetu objevilo až dva týdny poté, co vláda odvolala lockdown. Ani to nenasvědčuje tomu, že dívka se svými fanoušky komunikuje zcela spontánně.

Severní Korea se oficiálně potýká teprve s první vlnou covidu, minulý měsíc však úřady vyhlásily stav nouze. KLDR neinformuje o počtech lidí nakažených koronavirem, ale o pacientech s horečkou, což podle agentury Reuters může svědčit o tom, že zdravotníci nemají k dispozici dostatek testů.

Pacientů s horečkou je celkem přes 4,5 milionu. Panují obavy, že země nemá dost léků ani vakcín proti covidu. Kromě toho se zemí šíří „akutní střevní epidemie“.