Přes milion případů covidu v KLDR. Armáda má distribuovat léky, neví se jaké

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na víkendovém mimořádném zasedání politbyra vládnoucí Korejské strany práce kritizoval představitele zdravotnických úřadů za pomalou reakci na epidemii a nařídil armádě, aby pomohla při distribuci léků.

V úterý severokorejské zdravotnické úřady oznámily, že se příznaky horečky nově objevily u 269 510 lidí, čímž se jejich celkový počet zvýšil na více než 1,48 milionu. Kolik z těchto nemocných mělo pozitivní test na koronavirus, Pchjongjang nesdělil.

Izolovaná země poprvé oficiálně přiznala výskyt covidu-19 minulý týden. Severní Korea, která má na 26 milionů obyvatel, zatím vykázala 56 úmrtí.

Panují obavy, že šíření nemoci způsobí v Severní Koreji humanitární krizi. Severokorejský zdravotnický systém je dlouhodobě ve špatném stavu a předpokládá se, že většina obyvatel není proti covidu-19 očkovaná. Severokorejský vůdce minulý týden vyhlásil v celé zemi uzávěru.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že covid-19 by se mohl v Severní Koreji rychle rozšířit. „V zemi, která má teprve zahájit očkování proti covidu-19, je riziko, že by se virus mohl rychle masově rozšířit, dokud nebude omezen okamžitými a přiměřenými opatřeními,“ uvedla podle agentury Reuters regionální šéfka WHO Púnam Singhová. V prohlášení rozeslaném novinářům WHO uvedla, že přímo od severokorejských úřadů ještě nedostala informace o epidemii.

O víkendu KLDR oficiálně přiznala první oběť covidu-19:

14. května 2022

Kromě armády země v boji s nemocí nasadila rovněž více než 10 000 zdravotníků, aby pomohli vysledovat potenciální pacienty s tímto onemocněním. Není přitom úplně jasné, jaké přípravky mají být nakaženým lidem podávány, podotkla agentura AP.

Mezinárodní společenství loni nabídlo KLDR, že jí zašle několik milionů vakcín proti covidu. Pchjongjang to ale odmítl s tím, že na začátku pandemie v lednu 2020 uzavřel hranice a do země se žádná nákaza nedostala.

Vzhledem k tomu, že KLDR sdílí hranice s Jižní Koreou a Čínou, které zaregistrovaly mnoho případů nákazy koronavirem, odborníci opakovaně zpochybnili tvrzení severokorejských úřadů, že do země covid nepronikl.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení nabídlo Pchjongjangu uspořádání rozhovorů na pracovní úrovni, na kterých by Jižní Korea se svým sousedem projednala možnou humanitární pomoc. Soul je podle ministerstva připraven poskytnout léky, vakcíny a testovací sady i technickou spolupráci.