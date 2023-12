Falcon 9 vynesl do kosmu špionážní satelit Jižní Koreje. Bude sledovat KLDR

Jižní Korea úspěšně vypustila do vesmíru svůj první špionážní satelit. S družicí schopnou sledovat aktivity severokorejského režimu se do kosmu po 19:00 SEČ vydala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Start se uskutečnil necelé dva týdny poté, co vyslala na oběžnou dráhu svou vlastní špionážní družici Severní Korea.