Nebudeme v případě ohrožení váhat s jaderným útokem, vyhrožuje Kim Čong-un

Podle severokorejské tiskové agentury KCNA Kim označil pondělní vypuštění rakety za „jasné vysvětlení způsobu útočné protiakce a vývoje jaderné strategie a doktríny KLDR“. Země tím podle něj ukázala, že „nebude váhat zahájit i jaderný útok, pokud ji nepřítel vyprovokuje jadernými zbraněmi“.

Kim též řekl, že pondělní start ukázal vysokou mobilitu armády a její schopnosti rychlého útoku. Vyzval zároveň k dalšímu posílení bojové efektivity, píše agentura Reuters.

Severní Korea v pondělí odpálila mezikontinentální balistickou raketu (ICBM), která má dolet přes 15 tisíc kilometrů a mohla by tak zasáhnout i území celých kontinentálních Spojených států. Podle jihokorejské tiskové agentury Jonhap šlo už o pátý letošní test rakety dlouhého doletu ze strany komunistické země, což je nejvíce za jediný rok.

Testovaná severokorejská raketa Hwasong-18, na rozdíl od předchozích, využívá tuhé palivo. To znamená, že může být permanentně připravena k odpálení, protože se do ní palivo před startem nemusí načerpat. Start je také hůře zjistitelný než u raket na kapalné palivo. Kim Čong-un v minulosti Hwasong-18 nazval nejsilnější zbraní severokorejských jaderných sil, dodává agentura AP.

Podle Hong Mina, vedoucího pracovníka jihokorejského státem financovaného Institutu pro národní sjednocení, se severokorejský režim snaží vyvinout sofistikovanější technologii ICBM, aby se vyrovnal síle svých rivalů. „Severní Korea má prozatím omezené možnosti, jak odstrašit jaderné aktiva USA. Rozvoj jejích ICBM je tak největší hrozbou, kterou se může prezentovat,“ podotýká Hong.

List The Wall Street Journal upozorňuje, že přetrvávají otázky ohledně schopností KLDR umístit na své balistické rakety jednu nebo více jaderných hlavic a zacílit je přesně na USA. Režim zatím neprokázal, že by jeho hlavice dokázaly přežít intenzivní teplo a vibrace při návratu do atmosféry.

USA a Jižní Korea na pondělní test reagovaly svoláním Rady bezpečnosti. Spolu s Japonskem akce KLDR odsoudily a vyzvaly Pchjongjang, aby se zapojil do „věcného dialogu bez podmínek“.

Starejte se o sebe, varuje Kimova sestra

„Rada bezpečnosti OSN by měla vyvodit silnou odpovědnost za nezodpovědné chování a jednání USA a jihokorejské republiky, které svými celoročními vojenskými provokacemi nejrůznějšího druhu zhoršují napětí na Korejském poloostrově,“ reagovala Kim Jo-čong, mladší sestra Kim Čong-una a jedna z nejvýše postavených postav režimu.

Podle ní si země vyhrazuje právo na sebeobranu, jejíž součástí jsou i testy balistických raket. Zdůraznila, že „nepřátelské síly“ by se měly raději starat o to, jakým způsobem Pchjongjang hodnotí jejich „scénáře vojenské konfrontace s KLDR“.

V rámci obav z možných severokorejských úderů posilují USA, Jižní Korea a Japonsko vojenskou spolupráci. Ve středu uspořádaly poblíž Korejského poloostrova společné letecké cvičení s americkým strategickým bombardérem. Den předtím oznámily, že aktivovaly nový společný systém pro odhalování a vyhodnocování vypouštěných severokorejských raket.