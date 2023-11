Díky družici jsme si prohlédli Pentagon i Bílý dům, chlubí se Severní Korea

Kim Čong-un už minulý týden navštívil vesmírné středisko své země, kde si údajně prohlédl snímky významných amerických vojenských zařízení na tichomořském ostrově Guam nebo italský Řím. Nyní podle KCNA viděl „detailní“ záběry Bílého domu a ministerstva obrany a dokonce spočítal i letouny na vojenské základně a v přístavu v sousedním státě Virginia.

Zprávy není možné nezávisle ověřit, vyslání družice nicméně potvrdila i Jižní Korea. Ta se přidala k Japonsku a zemím Západu s kritikou, že KLDR tím porušila pravidla Rady bezpečnosti OSN. Severokorejský vyslanec při OSN Kim Song tam v pondělí prohlásil, že ostatní země se těmito restrikcemi nemusejí řídit.

„Jedna z válčících stran, Spojené státy, nám vyhrožuje jadernou zbraní. Pro KLDR jako další válčící stranu je legitimním právem vyvíjet, testovat, vyrábět a vlastnit zbraňové systémy rovnocenné těm, které vlastní nebo vyvíjejí Spojené státy,“ řekl a strefil se i do amerických obav, že satelitní technologie také pomáhají Severní Koreji ve zdokonalování raket.

Ptal se, zda Američané družice „vypouštějí katapultem“. Pchjongjang nicméně žádné záběry nezveřejnil, což u analytiků a zahraničních vlád vyvolává otázky ohledně kapacit nové družice, napsala agentura Reuters.

Americká vyslankyně Linda Thomas-Greenfieldová však odmítla tvrzení Severokorejců, že jednají v sebeobraně. A o společném cvičení Jižní Korey a USA řekla, že je „rutinní“ a „obranné povahy“. „Na rozdíl od KLDR záměrně snižujeme riziko a usilujeme o transparentnost tím, že cvičení předem oznamujeme, včetně termínů a aktivit,“ uvedla a dodala, že cvičení neporušují rezoluce Rady bezpečnosti.

Severní Korea se o vypuštění svého prvního špionážního satelitu pokusila už v květnu a v srpnu, oba starty však selhaly. Napotřetí se Severní Koreji dostat satelit na oběžnou dráhu kolem Země podařilo. Jihokorejská armáda uvedla, že na základě své analýzy dospěla k názoru, že severokorejská družice vstoupila na orbitu. Bude však potřeba více času, aby se potvrdilo, že družice řádně funguje, dodal Soul.

„Není důvod pochybovat o tom, že satelit dokáže zachytit rozsáhlé oblasti nebo válečné lodě,“ prohlásil expert na satelitní zobrazování Dave Schmerler ze Střediska Jamese Martina pro studia nešíření jaderných zbraní (CNS). „Užitečnost těchto snímků ale závisí na tom, na co je chtějí použít,“ dodal.

Pro záběry použitelné v konfliktu by KLDR potřebovala vypustit mnohem víc satelitů, aby měla zajištěné častější přelety nad klíčovými místy, podotkl Schmerler. Pchjongjang na tom podle něj nyní pracuje.

Naopak Jižní Korea odložila vypuštění svého prvního vojenského průzkumného satelitu, které bylo plánováno na čtvrtek 30. listopadu. Vyslání družice, již má z Vandenbergovy základny v Kalifornii vynést raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, neproběhne kvůli nepříznivému počasí.

Jižní Korea hodlá na základě kontraktu se společností SpaceX vypustit do roku 2025 pět svých špionážních satelitů. První start by se podle vyjádření jihokorejského ministerstva obrany mohl místo ve čtvrtek uskutečnit v sobotu, jisté to však není. V současné době spoléhá Soul při monitorování aktivit sousední nepřátelské Severní Koreje převážně na americké špionážní družice.