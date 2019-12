Unijní soud se zastal vězněného katalánského politika. Má imunitu, rozhodl

Podle soudu měla španělská justice povinnost co nejdříve požádat Evropský parlament, aby Junquerasovi imunitu odebral, pokud jej po jeho zvolení chtěla zadržovat ve vazbě. Junquerasova strana, jejíž podpora je důležitá pro osud příští španělské vlády, v reakci na verdikt požádala o politikovo okamžité propuštění.

Nejvyšší španělský soud vyměřil v říjnu vůdci katalánské levice 13 let vězení za předloňské neústavní referendum o nezávislosti tohoto autonomního regionu. Jeho advokáti tvrdí, že měl proti trestnímu stíhání imunitu již od svého květnového zvolení.

„Osobě, která je zvolená do Evropského parlamentu, náleží status poslance v důsledku a ode dne vyhlášení výsledků voleb,“ konstatoval dnes unijní soud. Podle soudců náleží Junquerasovi imunita, která mu měla umožnit osobní převzetí mandátu. To mu však španělský soud nepovolil, neboť byl politik ve vazbě kvůli tehdy ještě probíhajícímu procesu. Unijní soudci dospěli k závěru, že pokud španělská justice chtěla i po vyhlášení volebních výsledků Junquerase zadržovat, musela co nejrychleji požádat EP, aby jej imunity zbavil.

Strana Republikánská levice Katalánska (ERC), kterou odsouzený politik vede, po oznámení verdiktu na twitteru vyzvala k jeho okamžitému propuštění. Rozsudek španělské justice by podle ERC měl být anulován.

„Z Evropy přišla spravedlnost. Byla porušena práva naše i práva dvou milionů lidí, kteří nás volili. Zrušte rozsudek a propusťte všechny!“ napsal na twitteru sám Junqueras, s nímž si tresty odpykávají další bývalí představitelé katalánské vlády.

Junqueras je v těchto dnech důležitou osobou při vyjednávání o budoucí španělské vládě. Socialistický premiér Pedro Sánchez nemá pro svou koaliční vládu dost hlasů a potřebuje podporu menších stran. S katalánskou levicí, jež disponuje 13 parlamentními křesly, jedná o tom, zda umožní získat důvěru jeho nové vládě tím, že se zdrží hlasování.

Podle španělských médií verdikt unijního soudu patrně nebude mít přímý vliv na Junquerasův trest. Web listu El Periódico napsal, že rozsudek nechává konečné rozhodnutí o jeho možném propuštění na španělském nejvyšším soudu.

Dnešní rozsudek však může mít vliv na případ bývalého katalánského premiéra Carlese Puigdemonta, který se rovněž obrátil na unijní soud kvůli imunitě. I on byl v květnu ve Španělsku zvolen europoslancem. Ani on se nezúčastnil přebírání mandátů nově zvolených poslanců ve španělském parlamentu, protože je na útěku před místní justicí. Ta ho viní ze vzpoury také kvůli referendu z roku 2017.