„Objevilo se to i na ruském internetu. Samozřejmě je třeba říci, že jen v té liberální části ruského internetu, která si přes VPN umí zařídit svobodný přístup k informacím. Myslím si, že je to velmi vtipné, chytré a je to skvělý způsob, jak vytrollit Rusko,“ komentuje příval memů o anexi Královce ruský politolog Sergej Medveděv.

Kaliningradci budou rádi, pokud Putinův režim padne a opět se obnoví ekonomické a kulturní styky se sousedními státy. Alexandr Morozov Akademické centrum pro výzkum Ruska Borise Němcova při FF UK