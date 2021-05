Jsi úžasná a chybíš mi. V Bostonu draží Kennedyho dopisy švédské milence

„Pokud se nevdáš, přijeď, rád bych tě viděl. Minulé léto mi s tebou bylo báječně. Je to světlá vzpomínka mého života. Jsi úžasná a chybíš mi,“ psal v roce 1956 tehdejší senátor za Massachusetts do Švédska.

Sám už byl sice tři roky ženatý s Jacqueline Bouvierovou, přesto byl podle svých slov smutný, že si jeho milenka bere „farmáře“ Anderse Ekmana. Odhalují to dopisy, které se nyní draží v online aukci. Ta skončí 12. května.

Osmistránková kolekce milostných dopisů pochází z osobní sbírky Kennedyho milenky Gunilly von Postové a podle CNN se jejich cena zřejmě přehoupne přes 30 tisíc dolarů (přes 630 tisíc korun). Švédská aristokratka o svém vztahu se známým proutníkem promluvila už v roce 1997 v pamětech nazvaných „S láskou, Jack“.

Seznámili se v létě roku 1953 ve francouzském Cannes. Do Kennedyho svatby s Jacquie tehdy zbývalo jen pár týdnů. Oblíbený politik svůj poměr s o patnáct let mladší ženou pak udržoval ještě další dva roky. Podle bostonského aukčního domu RR spolu milenci ještě v srpnu 1955 strávili „velmi blažený a intimní týden naplňováním svého vztahu“.



„Jsem nervozní, že tě uvidím. Není to zvláštní po všech těch měsících? Možná to ze začátku bude trochu těžké, protože si budeme cizí – ale ne cizinci – ale jsem si jistý, že to půjde. A já si budu říkat, že je to sice dlouhá cesta ke Gunille, ale stojí to za to,“ vyléval si tehdy Kennedy srdce před tím, než se do Švédska vydal.

A pokud by bylo na něm, s Jacquie by se rozvedl a svou lásku si přestěhoval do Spojených států. Tuto snahu mu však překazili „jeho otec, Kennedyho vlastní politické ambice i společné ohledy obou milenců na to, že Jacqueline v roce 1955 potratila a později znovu otěhotněla,“ uvádí aukční dům.



Do své předčasné smrti se prezident s von Postovou setkal už jen jednou – v roce 1958 na společenské akci Waldorf Astoria gala v New Yorku. Oba tehdy na bál přišli i se svými partnery a von Postová byla zrovna těhotná.

Pouhý měsíc před tím, než Kennedyho v dallaské Elm Street střelil Lee Harvey Oswald do krku, pak prezident napsal dopis další milence. Tou byla zřejmě americká malířka a manželka agenta CIA Mary Meyerová.

Milostné psaní už však neodeslal. V Bostonu ho pak v roce 2016 rovněž vydražili. Anonymní kupec za něj podle agentury AP zaplatil 89 tisíc dolarů (v dnešním přepočtu 1,8 milionu korun).