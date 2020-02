V Jeruzalémě vjelo auto do skupiny izraelských vojáků, zranilo dvanáct lidí

Auto se podle listu The Times of Israel už našlo prázdné u Betléma. Izraelská záchranná služba původně informovala o čtrnácti zraněných, armáda ale později uvedla, že zraněno bylo dvanáct vojáků. Bilanci zraněných armáda potvrdila až poté, co byly zkontaktovány jejich rodiny.



Vojáci skládali v Jeruzalémě přísahu po základním výcviku, auto do nich najelo poblíž arabských čtvrtí ve východní části města, které Palestinci chtějí mít hlavním městem svého státu. V této oblasti se nacházejí také divadla, restaurace a noční bary.

Incident se stal krátce před druhou hodinou ranní místního času (01:00 SEČ). Podle armády auto zrychlilo a najelo na chodník, po kterém šli vojáci. Řidič následně ujel. Vojáci na něj sice stříleli, ale nezasáhli ho, protože celý útok trval jen několik sekund, uvedl armádní mluvčí.

Dvacetiletý voják s těžkými poraněními hlavy i těla byl převezen do nemocnice. Ani po operaci ale podle lékařů zatím nelze říct, zda je mimo ohrožení života. Další voják utrpěl středně těžká zranění končetin. Ostatní byli zraněni lehce, uvedl list The Jerusalem Post.

Při jiném incidentu izraelští vojáci zabili devatenáctiletého Palestince při potyčkách ve městě Džanín na okupovaném Západním břehu Jordánu. Tato smrt podle agentury AP přišla jen několik hodin poté, co izraelské síly zastřelily sedmnáctiletého Palestince Muhammada Haddadu při střetu s demonstranty na Západním břehu Jordánu.

Podle mluvčího izraelské armády vojáci přišli do Džanínu zbořit domov Palestince, který se podílel na zabití židovského osadníka v roce 2018. Vojáci zahájili palbu na Palestince, kteří na ně stříleli, incident armáda vyšetřuje.

Palestinci z Pásma Gazy v posledních dnech raketami a také zápalnými balony vysílanými do Izraele projevovali nesouhlas s mírovým plánem, který pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu zveřejnil minulý týden Bílý dům.

Palestinci plán odmítli jako model stranící Izraeli. USA v něm schvalují možnost anexe židovských osad na palestinském Západním břehu Jordánu i strategického údolí řeky Jordán. Palestinci mají po splnění podmínek a až po několika letech získat územně nesouvislý stát.

Na okupovaném Západním břehu Jordánu se po zveřejnění plánu konalo několik demonstrací.