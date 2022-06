Už nejsem ve vládě. Polský vicepremiér Kaczyński rezignoval

„V této chvíli už nejsem členem vlády. Žádost o rezignaci jsem podal premiérovi, který ji schválil. Co vím, tak už ji podepsal i prezident,“ řekl agentuře PAP Kaczyński. Ten ve vládě zastával také post předsedy bezpečnostní rady. Ve funkci ho nahradí ministr obrany Mariusz Blaszczak.

„Už není tajemstvím, že to bude šéf ministerstva obrany Mariusz Blaszcak,“ řekl na otázku o svém nástupci. „Je to zcela přirozené rozhodnutí. Máme válku a on je ministr obrany, takže v této konkrétní situaci, ve které jsme, je tato kombinace velmi velkou výhodou,“ dodal.

Kdo je Jaroslaw Kaczyński? Stal se místopředsedou polské vlády v říjnu roku 2020. V kabinetu předsedal bezpečnostní radě, ve které působí ministři obrany, vnitra, spravedlnosti, zahraničí a koordinátor tajných služeb. Také vede hlavní vládní stranu PiS (Právo a spravedlnost) a bývá považován za jednu z nejvlivnějších politických osobností v Polsku.

Své angažmá v bezpečnostní radě hodnotí pozitivně, většinu plánů se mu podařilo realizovat. „I když nebudu zastírat, že v nich žádná válka nebyla, ačkoli na takovou možnost připraveny byly. Myslím, že v té době byla učiněna nejdůležitější rozhodnutí tak, aby se Polsko vyhnulo velmi těžkému osudu. Chceme se dostatečně vyzbrojit, že případný útok na naši zemi by byl zcela iracionálním krokem,“ zdůraznil lídr vládní PiS.

Nyní se podle svých slov Kaczyński musí soustředit na to, co je nejdůležitější pro budoucnost Polska. „Nechci přeceňovat svou roli, ale Právo a spravedlnost potřebuje znovu získat zápal, protože se blíží moment, který je pro politické strany všude na světě nejdůležitější,“ uvedl nyní už bývalý vicepremiér, který již dříve oznámil, že se chce soustředit na přípravu parlamentních voleb.

K tomu kdy bude jmenován jeho nástupce Blaszczak se Kaczyński nevyjádřil. Podle něj je to záležitost prezidentské kanceláře.