Donald Tusk se vrací do politiky. Má být trumfem opozice proti Kaczyńskému

Dosavadní šéf polské Občanské platformy Borys Budka v sobotu symbolicky předal vedení této donedávna nejsilnější opoziční strany bývalému premiérovi a šéfovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, který se vrací do polské politiky. Do Tuska se vkládají naděje, že by mohl porazit Jaroslawa Kaczyńského se stranou Právo a spravedlnost, který Polsku vládne už druhé volební období.