Na útěku od roku 1998. Japonsko poprvé vydalo Česku dvojnásobného vraha

18:52 , aktualizováno 18:52

Číňan spáchal v Česku v roce 1998 dvojnásobnou vraždu, hned poté však uprchl do Číny. Poté byl českými soudy odsouzen v roce 2003 a měl si odsedět za mřížemi dvanáct let. V Japonsku ho v říjnu 2018 po dvaceti letech zadrželi. V půlce března vraha Japonci vydali do České republiky.