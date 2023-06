Izrael prodá stovky svých vyřazených tanků, brzy se mohou objevit v Evropě

Izraelské ministerstvo obrany vzhledem k citlivosti jednání neupřesnilo jména zájemců o více než 200 izraelských tanků, jeden z nich je však v z Evropy. Chystaná transakce vyžaduje souhlas Pentagonu, protože některé součástky pocházejí z USA.

Konečná dohoda by ale mohla být hotová relativně brzy, přibližně během tří měsíců, uvedl list. Dodal, že všechny uložené tanky by mohly být prodány za několika desítek milionů dolarů, což je „zanedbatelná částka“ v porovnání s cenami nových západních tanků, na jejichž zhotovení je nutné si pár let počkat.

Připomněl, že v předchozí dekádě ministerstvo obrany nabízelo nové tanky Merkava 4 přímo z výrobní linky za přibližně čtyři miliony dolarů za kus (asi 87 milionů Kč). Touto nejmodernější verzí, která je vybavena aktivní ochranou před protitankovými střelami, jsou nyní vyzbrojeny všechny aktivní tankové jednotky izraelských sil, tedy 401.,188. a 7. brigáda. Některé starší tanky Merkava byly přesunuty k záložním jednotkám, včetně 10. brigády, avšak většina vyřazených tanků, více než 200 kusů, spočívá ve skladech.

Armáda zprvu hleděla na možnost jejich uplatnění v cizině skepticky a zvažovala prodej do starého železa, ale zájem o staré tanky začal stoupat od poloviny loňského roku, a tak ministerstvo obrany nechalo staré tanky zkontrolovat a shledalo je schopnými služby.

Evropa v současnosti zažívá závody ve zbrojení, jaké tu nebyly od druhé světové války, například německý obranný rozpočet se ztrojnásobil, argumentují podle listu izraelští představitelé.

Deník také připomněl, že izraelské ministerstvo obrany nedávno ohlásilo, že vývoz izraelských zbraní do světa loni dosáhl rekordní výše přibližně 12,5 miliardy dolarů (asi 272 miliard Kč).