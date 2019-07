Barikády a hořící pneumatiky. Smrt etiopského Žida v Izraeli vyvolala bouři

Devatenáctiletý Solomon Tekah zemřel v neděli v Haifě poté, co na něj vystřelil izraelský policista, který v té době nebyl ve službě. Očitý svědek údajně inspekci ministerstva spravedlnosti popsal, že muž zákona nebyl v nebezpečí, když začal střílet. Ten totiž tvrdí opak.

Jeho verze zní tak, že se snažil roztrhnout pouliční bitku, což se obrátilo proti němu a tři mladíci na něj začali házet kameny. V tu chvíli policista vytasil zbraň, podotýká však, že Tekahovi mířil na nohy. Kulka se však nešťastně odrazila o zem a mladého etiopského Žida zabila.

Nyní je příslušník policie vyšetřován pro nezákonné zabití a na rozsudek čeká v domácím vězení. To dál pobouřilo naštvané členy etiopské menšiny a policistův dům musí neustále hlídat ostraha. Hned v pondělí také lidé vyšli do ulic na sérií demonstrací nejen v Haifě, ale i v Tel Avivu. Kromě sešlostí na náměstích zablokovali místní silnice a dojíždějícím Izraelcům protáhli dobu strávenou na cestě o několik hodin.



S fotografiemi zastřeleného Tekaha i tam protestovali proti policejnímu násilí. Etiopští Izraelci si totiž na diskriminaci, šikanu a rasismus ze strany policie, ale i ostatních Židů stěžují dlouhodobě.



K etiopské menšině se přidali i další Izraelci

Pondělní poklidná akce se přiostřila hned v úterý, v ulicích začaly hořet pneumatiky i automobily a přibylo i násilných střetů s policisty i těmi, kteří se snažili prorazit improvizované barikády na cestách. K Etiopanům se navíc podle listu The Times of Israel přidali i další Izraelci a společně volali po konci brutality policie.

Ta po úterku účastníkům akcí po celé zemi vzkázala, že je z počátku nechala svobodně protestovat, ale násilí nebude tolerovat. Od pondělí zadržela 136 lidí, většinou pro podezření z útoku na policisty, vandalismus či narušení veřejného pořádku. Více než sto lidí utrpělo zranění.



K dočasnému uklidnění protestů vyzvala také Tekahova rodina. „Ztratili jsme syna a žádáme veřejnost, aby alespoň po dobu šivy (týdenního období smutku, pozn. red.) neprotestovala. Jednejte zdrženlivě a trpělivě,“ uvedla v prohlášení s tím, že se pak „účastní oprávněného a organizovaného protestu v koordinaci s dalšími relevantními stranami a bez narušování veřejného pořádku a rozhodně bez násilí“.

„Žádáme spravedlnost. Můj syn už je mrtvý, ale doufám, že byl poslední oběť. Neplačte pro mého syna. Požadujeme, aby jeho vrah dostal, co si zaslouží, aby se mu dostalo spravedlnosti. Pomozte mi v mém boji,“ řekl také v úterý na pohřbu Tekahův otec Worka.

Úterní protesty v Tel Avivu:

Už ve středu i díky tomu protesty o poznání klidnější. Pokračovat by však měly i příští týden. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že svolá ministerský výbor pro integraci etiopských Židů a jejich situaci začne řešit. Co přesně výbor ve středu večer dohodl, není známo.

Toto není občanská válka, prohlásil prezident

Zástupci vlády se sešli také s představiteli etiopské komunity a snažili se uklidnit vášně. Ke klidu podle listu The Jerusalem Post vyzvali také rabíni či izraelský prezident Reuven Rivlin, který řekl, že „toto není občanská válka“.

„Je to společný boj bratrů a sester za jejich domov a budoucnost. Žádám všechny, abychom jednali zodpovědně a umírněně,“ uvedl s tím, že je potřeba řádně vyšetřit mladíkovu smrt. Musíme také zabránit dalšímu úmrtí, dalšímu útoku, dalšímu ponížení. Všichni jsme k tomu zavázáni,“ dodal.

V Izraeli žije více než 135 tisíc Židů etiopského původu. Do Svaté země se dostali ve dvou vlnách, v roce 1984 a znovu v roce 1991. Pak začalo přibývat také Etiopanů z komunity Falaš Mura, jejíž členové v 19. století pod nátlakem konvertovali ke křesťanství. Mnozí si však uchovali židovské zvyklosti a tvrdí, že jejich kořeny lze dohledat v dobách krále Šalamouna.

Do izraelské společnosti se však podle The Times of Israel dosud mnozí etiopští Židé úplně nezačlenili a žijí v chudobě. Stěžují si také, že nemají dostatek pracovních příležitostí. Desítky Etiopanů se však dostaly do řad policie. Právě ti zůstali z rozhodnutí vedení během etiopských demonstrací doma.